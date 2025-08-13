Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo. Estación de tren de Almuradiel-Viso del Marqués. ADIF

Una mujer da a luz a gemelos en un tren que se dirigía de Jaén a Madrid

El tren tuvo que detenerse en la estación ciudadrealeña de Almuradiel-Viso del Marqués para ser atendida por un equipo sanitario pero finalmente los bebés fallecieron en un hospital

J. M. L.

Ciudad Real

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:18

La vieja estación ferroviaria de Almuradiel-Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real, tiene una anécdota más que acumular a su larga historia. En la noche del pasado martes un tren que cubría el trayecto entre Jaén y la estación madrileña de Chamartín tuvo que detenerse en esta estación porque una de las viajeras se había puesto de parto de dos gemelos.

Poco antes de las nueve de la noche una llamada al servicio de emergencias del 112 alertaba de un parto inminente en uno de los vagones del tren. Hasta la estación de Almuradiel-Viso del Marqués se desplazó un equipo médico y un helicóptero sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que, ayudados por varios pasajeros, trasladaron tanto a la madre como a los dos recién nacidos -éstos en una incubadora- al Hospital General de Ciudad Real. Finalmente, los pequeños fallecieron en este hospital.

Un doble alumbramiento con triste final ocurrido en esta antigua y pequeña estación de tren inaugurada en 1865 con la puesta en marcha del tramo Santa Cruz de Mudela-Venta de Cárdenas de la línea que pretendía unir Manzanares (Ciudad Real) con Córdoba. Más tarde la línea se extendió hasta Madrid.

Actualmente, tan sólo una decena de trenes de Media Distancia y Regional Exprés pasan a diario por ella cubriendo el trayecto entre Jaén y Madrid. Como otras pequeñas estaciones de Ciudad Real, no cuenta con servicio de venta de billetes, lo que obliga a los viajeros que llegan a Almuradiel-Viso del Marqués a solicitar el billete al interventor en la ruta o comprarlo por Internet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La detenida por supuestamente acabar con la vida de Miguel en Ojos de Garza era una okupa y ya había estado en la cárcel
  2. 2 Pillan a un menor de edad conduciendo en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Conducción de riesgo en La Feria: hacían zigzag con la moto y esquivaron a varios peatones antes de caer
  4. 4 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  5. 5 Canarias se prepara para el espectacular eclipse de 2026: «Será un momento único»
  6. 6 Calor «inhumano» en el Insular y el HUC, con picos de 40 grados en oncología
  7. 7 El rescate del búnker ocupado del Confital permitirá recuperar las salinas
  8. 8 La Policía Nacional detiene a una joven, a la que se le relacionan al menos, 12 delitos de estafa
  9. 9 Detenida una mujer por supuestamente provocar un incendio y acabar con la vida de un hombre en Telde
  10. 10 Muere José Mateo Díaz, jurista de reconocido prestigio y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una mujer da a luz a gemelos en un tren que se dirigía de Jaén a Madrid

Una mujer da a luz a gemelos en un tren que se dirigía de Jaén a Madrid