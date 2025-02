La mujer asesinada en Benalmádena murió estrangulada por su expareja

Juan Cano y Lorena Cádiz Málaga Lunes, 10 de febrero 2025, 18:42 Comenta Compartir

El presunto asesino de Benalmádena prendió fuego al domicilio familiar para ocultar pruebas que pudieran incriminarlo, pero la investigación policial y judicial ha logrado establecer la causa de la muerte de su expareja, Catalina, que se ha convertido en la primera víctima mortal de la violencia machista en 2025 en Andalucía.

La autopsia, que ha concluido a primera hora de esta tarde en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, ha revelado que Lina, como todos la conocían en Benalmádena Pueblo, fue agredida primero con un puño americano y posteriormente fue estrangulada, ya que se han encontrado signos de asfixia mecánica en el cadáver.

La agresión se produjo tras una acalorada discusión que tuvo lugar durante la madrugada. Según el testimonio del hijo mayor de la pareja, que tiene 11 años -Lina tenía otro con 19 fruto de una relación anterior, su padre empezó a golpear a su madre y luego «la asfixió». El menor les contó que también la había apuñalado, aunque este extremo ha podido ser confirmado.

Apenas 20 días antes, Lina dio el paso de denunciarlo. La víctima, de 48 años, se encontraba registrada en el sistema de VioGen por supuestas amenazas proferidas por el ahora detenido. Se le dio el alta el 20 de enero, después de que ella lo denunciara, y la policía catalogó el caso de «riesgo medio» con menores en situación vulnerable a su cargo.

La comisaría estaba realizando un seguimiento del caso mediante llamadas periódicas, pero a Lina no le concedieron medidas cautelares tras el episodio del 20 de enero. Aquel día, la mujer habló con la policía y, aunque en un primer momento rehusó denunciar, al final dio el paso.

Según contó, su expareja le había levantado la mano y la había amenazado. Aunque no llegó a agredirle, manifestó que otras veces sí le había pegado. En el juzgado, sin embargo, apreciaron contradicciones en sus declaración y, teniendo en cuenta la valoración policial de riesgo medio, se le denegó la orden de protección porque no se constataba la existencia de «una situación objetiva de riesgo» para la víctima. El auto es de hace solo una semana. No fue recurrido.

Al respecto, el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, manifestó que se han podido «cometer errores» en el caso de la mujer asesinada presuntamente por su marido en Benalmádena, pero que, en cualquier caso, «hay un culpable que está detenido, que es quien ha matado a esa mujer y es sobre el que tiene que caer todo el peso de la Justicia», matizó.

La consejera de Inclusión Social de la Junta, Loles López, confirmó que la Junta hará un seguimiento de la «adaptación» de los hijos de Lina para «apoyarlos en todo momento a superar algo tan duro como el asesinato de su madre». Igualmente, el Gobierno autonómico está prestando atención psicológica a los familiares y también en el centro escolar de los menores, a los que se «ha creído oportuno extender» esta ayuda.

Tras recibir la información de la investigación, el Ministerio de Igualdad confirmó ayer como asesinato por violencia de género el crimen de Lina en Benalmádena, que deja tres hijos menores de edad huérfanos. Es la primera víctima mortal de la violencia machista en Andalucía en este 2025 y la segunda en España.

El suceso ocurrió a las 5.25 horas del domingo 9 de febrero. Augustine, nigeriano, 42 años, telefoneó a los servicios de emergencias para alertar de que se había originado un incendio en una casa situada en el 27 de la calle Álamos, aunque sin mencionar que era el domicilio de su expareja y de sus hijos, ni que él sería el presunto responsable del fuego. Cuando sofocaron las llamas en el inmueble, una casa mata de dos plantas en el casco antiguo del pueblo, los policías localizaron el cadáver de Lina.

La víctima estuvo casada hace años y tuvo un hijo fruto de ese matrimonio, un joven que ahora tiene 19 años. Tras aquella ruptura, empezó a salir con Augustine hace aproximadamente 11 años. Se instalaron en la casa mata de la calle Álamos; en la planta superior vivía la madre de ella y en la de abajo, Lina con su pareja y sus hijos.