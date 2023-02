La joven abofeteada por su pareja en TikTok admite que el agresor le ha dado «dos palizas»

La joven que fue agredida por su pareja mientras mantenía una charla en directo con otros jóvenes a través de la red social TikTok, y que aseguró después que se trataba de una broma, ha admitido a través de la misma red social haber recibido al menos «dos palizas» por parte del agresor.

En una nueva intervención en directo, la joven trató de defender a su pareja, asegurando que no es un maltratador. «No me ha pegado», insiste en varias ocasiones, «dos palizas me ha dado dos veces», ha continuado, añadiendo que dichas agresiones se han producido cuando su pareja «ha visto algo» o le ha «pillado» algo en el móvil.

Durante la emisión del vídeo, otros usuarios han respondido en directo a la joven, tratando de hacerle ver la incongruencia que supone afirmar que su pareja no le maltrata, y al mismo tiempo reconocer que sí ha sido agredida, justificando el hecho como algo normal.

El agresor, a la espera de juicio

El agresor fue detenido el pasado martes cuando acudió con su pareja a la policía para denunciar que estaban recibiendo amenazas e insultos en redes sociales tras la publicación del vídeo de la agresión.

En la mañana de este miércoles se celebró un juicio rápido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, con competencias en materia de Violencia sobre la mujer, en Soria, donde el acusado se acogió a su derecho de no declarar.

Por su parte, la Fiscalía ha pedido un año de prisión por un delito de maltrato para el agresor, y será juzgado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Soria el próximo 21 de febrero.