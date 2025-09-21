Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 22 de septiembre de 2025
Ignacio Pérez

Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao

Los hechos se han producido hacia las siete menos cuarto de esta mañana en la calle Fika

María de Maintenant y David S. Olabarri

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:12

Un hombre ha fallecido este sábado tras una pelea registrada en Bilbao. Los hechos se han producido a primera hora de este domingo en la ... calle Fika, situada en el barrio de Solokoetxe. La Ertzaintza se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y detener a los autores. Tal y como ha podido saber EL CORREO, la víctima ha perdido la vida tras una pelea a machetazos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  2. 2 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  3. 3 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  5. 5 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  6. 6 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  7. 7 Only Vespa Garage: La hermandad del motor de dos tiempos
  8. 8 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó
  9. 9

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  10. 10 Tobey y Wong sacan el orgullo en la odisea del derbi (85-86)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao

Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao