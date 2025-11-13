Muere la víctima que recibió un puñetazo en Málaga tras estar dos semanas en coma El supuesto autor del homicidio se enteró del fallecimiento del perjudicado a través de los policías que fueron a detenerlo

La víctima del homicidio de Fuengirola, en Málaga, un hombre finlandés de 63 años, pasó casi dos semanas en coma tras ser agredido en una parada de taxis, según ha podido saber este periódico. El presunto autor, de 25 años y origen noruego, duerme en prisión tras ser detenido el pasado jueves, 6 de noviembre. Fue entonces cuando supo, a través de los agentes, que el individuo al que presuntamente golpeó había terminado falleciendo.

Los hechos se remontan a la madrugada del 28 de septiembre. El perjudicado, junto a su mujer y unos amigos, se encontraba en una parada de taxis, próxima al puerto, tras haber estado de copas por la zona. Allí coincidió sobre la una con dos chicas, con las que inició una discusión. La principal hipótesis que se baraja, según las fuentes, es que ellas pudieron intentar colarse, lo que le habría recriminado el hombre.

Todo apunta a que, en ese contexto, una de las jóvenes llamó a su novio y le contó la situación. Este, que se encontraba en una discoteca próxima, fue hacia donde ellas estaban junto a otros tres amigos. Con los ánimos cada vez más caldeados, en lo que también habría influido la ingesta del alcohol, las chicas supuestamente lanzaron una bebida al grupo, tras lo que salieron corriendo del lugar.

Los amigos de la víctima fueron tras de ellas para recriminarle la acción y, al volver, siempre según las fuentes, el perjudicado ya estaba tendido en el suelo e inconsciente sobre un reguero de sangre. Para entonces, los jóvenes también habían huido del lugar.

El caso ha sido esclarecido recientemente por los efectivos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de Fuengirola. Fruto de las pesquisas, han conseguido identificar al presunto autor de la agresión. Y ello a pesar de la ausencia de testigos, ya que los acompañantes del perjudicado no llegaron a presenciar el ataque o no podían aportar detalles precisos sobre el mismo.

La investigación, como informó la Comisaría Provincial, apuntaba a que el hombre de 63 años había recibido un golpe en el rostro que le hizo caer de espaldas, impactando su cabeza contra el suelo. La víctima tuvo que ser evacuada de urgencia al Hospital Costa del Sol de Marbella y, posteriormente, al Hospital Clínico. Pasó casi dos semanas en coma hasta que, finalmente, falleció el 9 de octubre.

Según informa Sur, continuando con la reconstrucción de los hechos, y mediante otras técnicas policiales, los efectivos lograron identificar plenamente tanto al presunto autor como a sus acompañantes. El sospechoso, de 25 años, fue arrestado hace justo una semana, cuando supo a través de los policías que la agresión había resultado mortal. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como investigado por un delito de homicidio.