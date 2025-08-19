Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali

La delegación del Gobierno en Cataluña ha precisado que está en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares para conocer la situación con detalle

EP

Martes, 19 de agosto 2025, 16:45

Un turista catalán ha muerto en un accidente de submarinismo en Bali (Indonesia), según ha informado la delegación del Gobierno en Cataluña en un comunicado este martes.

La delegación ha precisado que está en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares para conocer la situación con detalle y que la cónsul en Yakarta se está desplazando al lugar de los hechos para la correspondiente identificación y posterior repatriación del cuerpo en consonancia con la legislación de Indonesia.

Según ha informado 'The Bali Times', el suceso tuvo lugar el domingo cuando el turista, de 37 años, sufrió un desmayo por una falta de oxígeno mientras buceaba a «demasiada profundidad» tras unirse a tres ciudadanos locales para practicar pesca submarina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salvan a una mujer que estaba subida a una torre eléctrica de alta tensión en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Un sueldazo para alquilar: ¿Cuánto tiene que dedicar de su salario en cada barrio?
  3. 3 Detienen a un tercer implicado en el asesinato a manos de sicarios de JonathanÂ 'elÂ Conejero'
  4. 4 «Vi un equipo con energía, pero el día que estén Viera, Sandro, Kirian y Jesé...»
  5. 5 La viñeta de Morgan de este martes 19 de agosto
  6. 6 La MetroGuagua arrasa más de 300 árboles
  7. 7 Mogán habilitará playas para perros
  8. 8 Quejas por ruido en Las Palmas de Gran Canaria: «Hay noches que ha sido insoportable»
  9. 9 Detienen a un hombre buscado por la Justicia tras una peligrosa persecución en Arguineguín
  10. 10 Licitada la construcción del parque urbano de Agüimes casco por 10,1 millones de euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali

Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali