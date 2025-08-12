Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo.

Muere un temporero mientras trabajaba en una finca de Lleida durante la ola de calor

Se encontraba trabajando al aire libre y, pese a los esfuerzos de los efectivos de emergencias, acabó falleciendo

E. P.

Martes, 12 de agosto 2025, 13:06

Un temporero ha muerto mientras trabajaba en un finca agrícola cercana a la carretera de Vallmanya, en Alcarràs (Lleida), han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

El fallecimiento se produjo el lunes sobre las 17.00 horas, coincidiendo con el pico de la ola de calor, aunque las fuentes policiales consultadas aclaran que habrá que esperar a los resultados de la autopsia para saber si la causa de la muerte fue un golpe de calor dado que, de ser así, se trataría de un accidente laboral.

En el momento del deceso el temporero se encontraba trabajando al aire libre y, pese a los esfuerzos de los efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), acabó falleciendo.

