Jane Goodall observa a través de un cristal a algunos de los 25 miembros de la colonia de chimpancés del Zoológico de Taronga en Sídney. R.

Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

Ha fallecido por causas naturales, según informa su instituto

Miguel G. Casallo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:27

La célebre primatóloga, etóloga y activista medioambiental Jane Goodall ha fallecido este miércoles a los 91 años a causa de lo que su instituto describe ... como «causas naturales», mientras se encontraba en California participando en una gira de conferencias.

