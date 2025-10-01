Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

La célebre primatóloga, etóloga y activista medioambiental Jane Goodall ha fallecido este miércoles a los 91 años a causa de lo que su instituto describe ... como «causas naturales», mientras se encontraba en California participando en una gira de conferencias.

El Instituto Jane Goodall emitió un comunicado en redes sociales afirmando que «esta mañana, miércoles 1 de octubre de 2025, el Dr. Jane Goodall… ha fallecido por causas naturales. Se encontraba en California como parte de su gira de conferencias en Estados Unidos».

Goodall, nacida como Valerie Jane Morris Goodall el 3 de abril de 1934 en Londre, se convirtió en una figura clave de la biología y el conservacionismo por su trabajo pionero con chimpancés salvajes en el Parque Nacional Gombe, en Tanzania.

Su enfoque revolucionario demostró que los chimpancés usan herramientas, poseen relaciones sociales complejas y emociones, lo que cambió la forma en que la ciencia veía la separación entre humanos y otros primates.

Con el paso de los años, Goodall transformó su carrera de investigación en un liderazgo global para la conservación: fundó el Instituto Jane Goodall en 1977 y creó el programa Roots & Shoots, enfocado en la educación ambiental y en empoderar a jóvenes para proteger la biodiversidad.

Ha sido reconocida con múltiples galardones internacionales, y recientemente recibió la medalla presidencial de Estados Unidos en 2025.