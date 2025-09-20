Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Narcolanchas EP

Muere el ocupante de una narcolancha tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

El accidente se ha producido durante una operación contra el narcotráfico

EP

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:31

Un ocupante de una narcolancha ha fallecido en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre, tras producirse una colisión contra una embarcación de la ... Guardia Civil en aguas del Estrecho, en Algeciras (Cádiz), según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular
  2. 2 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  3. 3 Suben a 17 los detenidos de la banda que lidera presuntamente José el del Buque
  4. 4 Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala
  5. 5 13 centros con clases online y salidas anticipadas en Canarias por el calor: «Nadie se puede concentrar a 40 grados»
  6. 6 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  7. 7 La Justicia da la razón a Turismo y confirma la multa a un bungaló que ejercía como vivienda vacacional
  8. 8 Sanidad prevé adjudicar las plazas del concurso de méritos antes de la oposición para los grupos C, D y E
  9. 9 Canarias registra las temperaturas más altas de España: hasta 34º C de madrugada
  10. 10 La Policía Canaria autogalardona a cuatro de los cinco miembros del tribunal de sus propios premios

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere el ocupante de una narcolancha tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Muere el ocupante de una narcolancha tras colisionar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras