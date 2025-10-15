Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 16 de octubre de 2025
El fatal suceso ha tenido lugar en la calle Iparraguirre. Iratxe Astui

Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón

El incidente se ha registrado alrededor de las 15.30 horas por causas que se desconocen

Iratxe Astui y Ainhoa de las Heras

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:51

Un niño de cinco años ha fallecido esta tarde en Bermeo al caer desde un balcón de un quinto piso por causas que está investigando ... la Ertzaintza, según ha podido saber este periódico. El suceso se ha registrado en el número 8 de la calle Iparraguirre del municipio pesquero vizcaíno. El pequeño, A., de origen sudamericano, vivía con su madre y un hermano de 15 años.

