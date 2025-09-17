Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores del servicio funerario se disponen a trasladar el cadáver de la mujer. Pablo Sánchez / AGM

Muere una joven atropellada por un tractor en Cartagena

Testigos alertaron al 112 de que se encontraba inconsciente y malherida en la calzada

L. V.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:00

Una joven de 27 años falleció en la mañana de este miércoles al ser atropellada por un tractor en La Aparecida, Cartagena.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió varias llamadas a partir de las 8.23 horas en las que se alertaba de que un tractor había arrollado a una mujer en la carretera RM-F35 (Cartagena-San Javier) y que la accidentada se encontraba inconsciente y malherida en la calzada.

Hasta el lugar se dirigieron inmediatamente patrullas de la Policía Local de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, quienes no pudieron más que certificar el fallecimiento de la atropellada, según informa La Verdad.

Se trata del tercer atropello mortal en la Región en una semana. El primero tuvo lugar el miércoles 10 en Murcia después de que un conductor ebrio arrollase a una mujer que paseaba con su perro por la acera en la carretera de Alicante. Tres días más tarde, en Lorca, otro conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol en Lorca embistió mortalmente a un trabajador de Aguas de Lorca que se encontraba junto a otro compañero, también arrollado, revisando el contador de un arqueta de alcantarillado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  3. 3 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  4. 4 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
  5. 5 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  6. 6 El sector de la hostelería en jaque: mesas llenas pero sin camareros
  7. 7 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano
  8. 8 Los 19 detenidos del cayuco podrían haber tirado al mar a unos 50 migrantes
  9. 9 Comienzan las obras de acondicionamiento en el recinto ferial de Arucas
  10. 10 Cazas, misiles y sistemas antidrones: Gando se convierte por unos días en el epicentro de la defensa aérea

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere una joven atropellada por un tractor en Cartagena

Muere una joven atropellada por un tractor en Cartagena