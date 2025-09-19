Muere un hombre en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León) El fallecido trató de sofocar las llamas, quedando inconsciente en una zona de matorrales situada en una finca cercana a esta localidad

Un hombre de 66 años falleció en la tarde de ayer en la localidad leonesa de Villarejo de Órbigo tratando de sofocar un incendio forestal que fue declarado en el entorno de esta población. El número de emergencias 112 recibió una llamada alertando de que un hombre había sufrido quemaduras en una zona de matorral y se encontraba inconsciente. Una UVI móvil y un equipo médico de Benavides de Órbigo se desplazaron hasta la zona donde se recibió el aviso.

En el lugar, el personal sanitario tan sólo pudo confirmar el fallecimiento del hombre de 66 años en torno a las 19:30 horas de la tarde. El fuego fue declarado hacia las 18:00 horas y los efectivos continuaban por la noche trabajando en su extinción. Antes de la media noche se encontraban movilizadas dos cuadrillas terrestres, una autobomba, dos agentes medioambientales y una dotación de Bomberos de la Diputación de León.

Por otro lado, en Ponferrada también se declaró un pequeño incendio al oeste de la ciudad pasadas las 19:30 horas, mientras otro fuego localizado en Sahagún fue finalmente controlado, informa Leonoticias.

Cuatro víctimas en la provincia

Con el fallecido en Villarejo de Órbigo son ya cuatro las víctimas mortales registradas en la provincia de León a causa de los incendios. El 18 de agosto murió un conductor de una autobomba del Operativo de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León tras volcar su vehículo y otro compañero resultó herido.

Días antes perecieron dos voluntarios cuando intentaban ayudar a contener las llamas en un paraje entre Nogarejas y Quintana y Congosto. Además, un voluntario de Irún que trabajaba en las labores de extinción en Cipérez (Salamanca) falleció días después de ser hospitalizado por inhalación de humo.

Los incendios registrados durante este verano han arrasado más de 141.000 hectáreas en Castilla y León, siendo las más afectadas por las llamas las provincias de León y de Zamora.