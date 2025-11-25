Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El obispo emérito de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez. Ep

Muere Bernardo Álvarez, obispo emérito de la Diócesis Nivariense

Se encontraba hospitalizado desde hace días

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:24

El obispo emérito de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, ha fallecido este martes en torno a las 14.00 horas a los 76 años de edad, informa Nivariense Digital.

Lo acompañaban en ese momento su hermana, el obispo Eloy Santiago y otros responsables diocesanos. Álvarez se encontraba hospitalizado al agravarse su estado de salud.

Natural de Breña Alta, en la isla de La Palma, Bernardo Álvarez fue ordenado sacerdote el 16 de julio de 1976, por el obispo Luis Franco Cascón. Fue párroco en cuatro destinos diferentes durante 11 años. Tras desempeñar diversas responsabilidades de carácter diocesano, fue nombrado vicario general en mayo de 1999.

Obispo de Tenerife desde 2005

El papa Benedicto XVI lo nombró obispo Nivariense el 29 de junio de 2005. Recibió la ordenación Episcopal el 4 de septiembre de ese mismo año en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, por aquel entonces sede catedralicia. En esta misma fecha tomó posesión canónica de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.

El papa Francisco aceptó el 16 de septiembre de 2024 la renuncia que le había presentado al cumplir los 75 años. A partir de entonces, pasó a ser obispo emérito de esta diócesis canaria.

