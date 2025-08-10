Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo del servicio de mergencias de Cataluña. RC

Muere ahogado un menor en una balsa del río Congost en Barcelona

La balsa tenía unos 50 metros cuadrados y unos 3 de profundidad máxima

Ep

Domingo, 10 de agosto 2025, 11:49

Un menor murió el sábado ahogado en una balsa del río Congost en la Garriga (Barcelona), informan los Bombers de la Generalitat este domingo en un comunicado.

Unos testigos alertaron a las 20.04 de que no salía después de haber saltado dentro de una balsa, de unos 50 metros cuadrados y unos 3 de profundidad máxima.

Se trasladaron efectivos diversos, incluidos de Grup d'Actuacions Especials (Grae), que fueron quienes encontraron el cuerpo en el fondo de la balsa y lo sacaron.

Efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) hicieron maniobras de reanimación con el apoyo de Bombers de la Generalitat durante más de una hora, pero sin éxito.

Se activaron submarinistas y efectivos de montaña de los Grae, un helicóptero de rescate, Bombers, Sem y Mossos, que se encargaron de las tareas judiciales y de la investigación.

