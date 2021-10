Mofa en redes por la 'desinfección' del metro de Bilbao

Una publicación de Metro Bilbao en Twitter se ha hecho viral en las últimas horas en redes. La cuenta oficial del suburbano publicaba un vídeo con el siguiente mensaje: «#MetroBilbao continúa con las labores limpieza de alta intensidad. Así se desinfectan las escaleras. #TuViajeSeguro».

Hasta aquí todo normal. O eso parece. Al visualizar el vídeo, se ve un operario de limpieza que se sube a las escaleras mecánicas y que empieza a desinfectar la misma zona todo el rato. El contenido lleva ya más de 500.000 reproducciones.

Claro, esto en redes sociales no se perdona y los comentarios mofándose de la publicación no han tardado en llegar. Desde los que pedían que se aplicara la lógica, simplemente no subiéndose a las escaleras, hasta los que aportaban otra solución como pararlas para poder desinfectar correctamente.