La ministra de Ciencia descarta irregularidades en el CNIO a pesar de los ceses de sus directores

Casi dos meses después de que estallara la crisis en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIO) y una semana después de que el patronato del organismo cesara del cargo a María Blasco y a Juan Arroyo, directora científica y gerente respectivamente, Diana Morant, ... ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ha dado explicaciones de todo lo relacionado con el escándalo que en casi 50 días puso a la institución en el epicentro mediático.

A petición propia y cuestionada por el Partido Popular y Vox, Morant ha dado respuestas sobre el caso Blasco. «Se evidenciaba un clima de trabajo incompatible con la investigación que se lleva a cabo en el CNIO», destacó la ministra en la Comisión de Ciencia en el Congreso de los Diputados.

En su intervención, la política valenciana defendió que por su cargo no le corresponde formar parte del órgano que toma las decisiones sobre la dirección del CNIO. «Mi ministerio ha respetado los tiempos para respaldar la excelencia del centro y lo hemos hecho para defender una institución que es el centro de investigación en cáncer más importante en España, hemos actuado con transparencia».

Desde que estalló la crisis por la falta de materiales y los gastos no relacionados con la investigación, el patronato del CNIO se reunió en dos ocasiones. La primera fue el 17 de diciembre, fecha en el que este organismo instó a Arroyo y a Blasco a presentar dos informes sobre su gestión al frente del centro de investigación. La segunda fue el pasado 29 de enero, momento en el que decidieron cesar a ambos de sus cargos. «Les puedo asegurar que cada una de las decisiones tomadas en el patronato han estado respaldadas por informes de la Abogacía del Estado y Hacienda. La ministra no forma parte del patronato», recordó.

En este cónclave, los patronos, por unanimidad, «se decidió convocar un concurso internacional para buscar a un nuevo director. De las decisiones tomadas en el patronato no debe entenderse que se hayan cometido irregularidades por ninguna de las partes, hemos actuado a tiempo y con precisión».

«No hay irregularidades»

En el turno de portavoces, el diputado del Partido Popular, Pedro Pérez Coronado, echó en cara a la titular de Ciencia no hacer nada y quedarse esperando a que el patronato tomase cartas en el asunto contra la gestión de Blasco. «Hemos tomado los tiempos necesarios», repitió. «Era conocedora de la situación. No exigió que se devolviera el dinero indebidamente cobrado. Usted no hizo nada, esperó».

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Vox Jacobo González-Robatto, quien le ha exigido más explicaciones y autocrítica sobre la gestión del CNIO. «¿Sabe cuánto dinero gasta el CNIO en total en comprar arte y es cierto que ese dinero viene exclusivamente de un patrocinador artístico?», inquirió González-Robatto.

A mediados del mes de diciembre, el diario ABC reveló que el centro de investigaciones oncológicas con María Blasco al frente destinó casi un millón de euros en la adquisición de obras de arte para la iniciativa CNIO Arte. En varias ruedas de prensa posteriores y comunicaciones del departamento de prensa del organismo aseguraron que «en ningún momento se ha destinado un solo euro de la investigación contra el cáncer para otras actividades». Argumento que Morant defendió este miércoles en sede parlamentaria. «El programa CNIO Arte puede gustar más o puede gustar menos, pero se ha aprobado de forma válida por el Patronato», respondió al parlamentario de Vox. «Ni un euro de CNIO Arte se ha detraído de la investigación contra el cáncer, es un programa complementario», ha incidido, y ha dejado en manos del nuevo equipo directivo de la fundación si se mantienen o no esas inversiones en arte.

Las críticas de PP y Vox no fueron las únicas que se escucharon en la sala del Congreso de los Diputados, a ellas también se sumó el portavoz de Sumar que recordó a Morant que ha habido instancias de «mala praxis» en el caso del CNIO y achaca a la ministra que la comparecencia debía servir para «hacer una reflexión». «El acoso laboral es el cáncer que ataca al mundo científico en España», refiriéndose a las denuncias por acoso laboral que varios científicos presentaron contra María Blasco.

Fin a una etapa de 14 años

El cese de Blasco puso fin a un mandato de 14 años caracterizado por un enfrentamiento constante con el gerente, Juan Arroyo, con el que mantenía una muy mala relación. «Quiero recalcar que no hubo ninguna irregularidad, el cese se produce porque el patronato ha querido que se inicie una nueva etapa», señaló Morant.

Hasta el nombramiento del nuevo equipo directivo, el CNIO está encabezado de forma interina por el bioquímico madrileño Fernando Peláez. Además, la comisión delegada del patronato del CNIO, presidida por la directora del Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán, es la encargada de la gestión del centro hasta que se elija un nuevo gerente.