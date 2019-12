Militar en la Antártida tras ganar el Gordo: «Me ha tocado dos veces»

Este lunes, explica el militar, no pueden aún desembarcar por la niebla, que hace disminuir a 15 bajo cero la sensación térmica, con una temperatura de 0 grados.

Otros 19 militares y él han arribado ya a la isla Decepción, una formación con forma de c -es el antiguo cráter de un volcán, hoy convertido en una bahía- en la que el Hespérides está fondeado descargando todo el material para poner en marcha la base, adonde luego viajarán científicos e investigadores.

En la escuela de judo

Cuando salió la bola del bombo en el Teatro Real de Madrid, en la Antártida eran las cinco y diez de la madrugada y su mujer no quiso darle la buena noticia por wasap. "Casualmente, me dije: 'Voy a llamarla', y, cuando lo hice, estaba llorando", explica y añade que los 80.000 euros -"menos lo que te quita Hacienda"- serán para pagar la hipoteca.

Días complicados

"Al principio no te lo crees. Me ha costado casi un día entero asimilarlo y hacerme a la idea", dice este miembro del Mando de Ingenieros de Salamanca que no forma parte propiamente de la campaña antártica, sino de un proyecto paralelo de siete militares para reforzar con un dique la costa que se está comiendo el mar.

Ellos siete y los otros trece militares a bordo del Hespérides aún no han podido dedicar mucho tiempo a celebrarlo: "La verdad es que ayer fue un día complicado, de bajar mucho material; los compañeros han estado bastante liados... y lo hemos celebrado cinco minutos", admite.

Una celebración que, por ahora, se ha limitado a abrazos y felicitaciones, al menos hasta que busquen un hueco y una botella. "Si encuentro alguna botella de champán, que no sé si la hay, abrirla y celebrarlo con los compañeros: eso, desde luego".

Eso y, cuando vuelva a casa allá por marzo, "hacer el camino de Santiago", que este salmantino tiene pendiente recorrer para celebrar lo que llama "un buen año".