Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, quiere ser padre en prisión

E. C.

Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo -en enero se cumplirán 15 años de su desaparición-, ha ido reconstruyéndose en el interior de la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) hasta el punto de que fuentes policiales y penitenciarias aseguran que quiere ser padre. Según informa ABC, Carcaño lleva tiempo manteniendo una relación con una chica de la que no han trascendido datos y con la que tiene un contacto regular a través de los vis a vis en la cárcel.

Según ha informado este viernes 'El programa del verano', su novia, con la que llevaría más de un año de relación podría estar ya embarazada. La joven es natural de Manzanares, un pueblo que está a menos de 15 minutos de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), la cárcel en la que se encuentra Carcaño. «Ella sería familiar de otro preso y durante el año que llevan de relación mantienen un contacto continuo a través de los vis a vis. De hecho, algunos medios apuntan a que la chica ya estaría embarazada», ha declarado la colaboradora del programa Rocío Romero.

Miguel Carcaño no pisará la calle hasta 2030 y en la cárcel se encuentra «adaptado». «Trabaja en la panadería y se levanta a las cinco de la madrugada para hacer pan para el resto de los presos. Por ese trabajo cobra un sueldo de 500 euros al mes», ha explicado Romero. «Además, se gana la vida comprando cosas en el economato y vendiéndolas a otros presos. Ayuda en la misa, tiene muy buena relación con un cura y, de alguna forma, lo tiene protegido», ha añadido la periodista de Telecinco.

Miguel Carcaño no había pedido hasta ahora ningún permiso penitenciario, pero hace tan solo unos días lo habría solicitado para estar con su pareja. Instituciones penitenciarias se lo ha denegado y él ha recurrido. Es probable que no lo consiga por no colaborar con la justicia.