Meta, a juicio este miércoles por la demanda de la Asociación de Medios de Información Las empresas de comunicación reclaman 550 millones de euros por competencia desleal y uso indebido de datos

El gigante tecnológico Meta se sienta en el banquillo a instancias de la Asociación de Medios de Información.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 20:53

Hoy se celebrará en los juzgados de lo Mercantil de Madrid la vista de la demanda presentada por la Asociación de Medios de información (AMI) contra Meta, en representación de 83 medios españoles, por competencia desleal y vulneración sistemática de la normativa europea de protección de datos.

La demanda reclama más de 550 millones de euros en concepto de daños y perjuicios derivados del comportamiento de Meta, que durante el periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023 habría utilizado de forma ilegítima los datos personales de millones de usuarios europeos para construir su negocio de publicidad segmentada.

La AMI recuerda que la legislación comunitaria exige disponer de una base legítima que le habilite para el perfilado publicitario, requisito que Meta habría ignorado de manera reiterada, como demuestran diversas resoluciones de las autoridades europeas en materia de protección de datos.

La acción de la AMI se enmarca en un contexto europeo de creciente presión contra las prácticas abusivas de las grandes plataformas. En Francia, siguiendo

el ejemplo español, un grupo de 67 compañías mediáticas, que representan unas 200 medios franceses (entre ellos, TF1, Radio France, 'Le Figaro', 'Liberation', 'Ouest France', 'La Voix du Nord'), ha demandado a Meta por prácticas similares, alegando recolección masiva de datos sin consentimiento y abuso de posición dominante en publicidad digital. Además, la Autoridad de Competencia francesa ha abierto una investigación formal contra Meta por abuso de posición en el mercado publicitario digital.

«Estos comportamientos de Meta ponen en jaque la supervivencia de los medios de información» José Joly Presidente de la Asociación de Medios de Información

La AMI hace un llamamiento a anunciantes públicos y privados para que apuesten por medios de comunicación seguros, responsables y respetuosos con los derechos de los ciudadanos, contribuyendo así a reforzar la sostenibilidad del periodismo y la calidad democrática en España.

La Asociación de Medios de Información representa a los principales medios de comunicación de España y trabaja en la defensa y promoción de los intereses de sus asociados, defendiendo los intereses del sector frente a los desafíos del ecosistema digital y fomentando un entorno favorable para la libertad de prensa y la sostenibilidad de la industria informativa en España y Europa.

El presidente de la AMI, José Joly, ha subrayado que «esta acción judicial no tiene precedentes» y pone de relieve cómo Meta «ha construido su posición de dominio en el mercado publicitario despreciando la normativa concebida para proteger el derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos europeos». Joly ha añadido que «estos comportamientos ponen en jaque la supervivencia de los medios de información, fundamentales para la calidad democrática de un país».

La directora general de AMI, Irene Lanzaco, ha afirmado que «este caso no es solo una cuestión empresarial: está en juego la protección de los derechos de millones de ciudadanos europeos cuyos datos han sido explotados sin consentimiento».