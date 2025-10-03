La menopausia, en el foco con WeLife

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 08:15 Compartir

El pasado 1 de octubre, el salón del NH Imperial Playa, en Las Palmas de Gran Canaria acogió la tercera edición del ciclo ASISA WeLife Menopausia 2025, organizado por WeLife, Vocento y CANARIAS7, con el apoyo de ASISA como global partner y la colaboración de Gran Canaria Spa, Wellness & Health. Casi un centenar de mujeres llenaron el salón para escuchar a especialistas en ginecología, nutrición, dermatología, tricología y sexualidad, en una tarde de ponencias y talleres prácticos que combinó ciencia y comunidad.

Durante más de tres horas, voces expertas en ginecología, nutrición, dermatología, tricología, sexualidad y bienestar compartieron conocimientos, deshicieron mitos y, sobre todo, pusieron palabras a lo que muchas veces se vive en silencio. El objetivo fue claro: ofrecer información fiable y cercana, y abrir un espacio de comunidad en torno a la menopausia.

Ciencia y mitos en torno a las hormonas

La ginecóloga Natalia Gennaro, directora de la primera Unidad de Alta Resolución Diagnóstica y Cirugía Robótica Ginecológica en España, abrió la jornada con la ponencia 'Menopausia: mitos y verdades». Con un estilo directo, repasó la historia de la terapia hormonal sustitutiva, sus controversias y la evidencia científica actual. Explicó que no todas las mujeres pueden recibirla, pero sí es una opción segura y eficaz en muchos casos, siempre que esté bien indicada y supervisada.

«No es cierto que la menopausia sea el fin», afirmó. «El estrógeno no es el malo de la película: es una barrera frente a la inflamación, nos mantiene sanas. Lo importante es individualizar cada tratamiento y acompañar con hábitos de vida saludables». Su intervención desmontó la idea de que la terapia hormonal es peligrosa en todos los casos, y puso el acento en la necesidad de ofrecer a las pacientes información clara para decidir con conocimiento.

Del plato al bienestar

El bloque de nutrición llegó de la mano de Cristina Ruano, investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Oriana Severino, creadora de contenido gastronómico (Tasty Hunting).

Juntas ofrecieron la charla 'Del plato al bienestar: cómo incorporar los nutrientes clave en la menopausia'. Ruano explicó con rigor qué nutrientes ayudan en esta etapa: calcio, vitamina D, omega-3, antioxidantes y proteínas. También subrayó que la dieta mediterránea sigue siendo la mejor aliada para la salud cardiovascular y ósea. «La alimentación no lo cura todo, pero puede mejorar muchísimo cómo vivimos la menopausia», señaló.

Por su parte, Severino bajó la teoría a la práctica con recetas sencillas y realistas: ensaladas con legumbres y pavo, tartas endulzadas con fruta en lugar de azúcar, y platos rápidos pensados para mujeres con poco tiempo. «Comer sano no tiene por qué ser complicado ni aburrido», dijo. La combinación de ciencia y cocina práctica conectó con el público, que tomó notas y fotografió las diapositivas como si fueran recetas de familia.

Ampliar Tatiana Garde, jefa de Comunicación y Relaciones Institucionales de ASISA. C7

La piel y el cabello también hablan

El dermatólogo Agustín Viera (CEO de Canarias Dermatológica Avanzada) y la tricóloga María Spreáfico abordaron un tema que suele quedar en segundo plano: cómo cambia la piel y el cabello durante la menopausia. «La piel refleja cómo nos sentimos y cómo nos cuidamos», explicó Viera, recordando que la caída de estrógenos afecta a la hidratación, el colágeno y la pigmentación. Sequedad, arrugas más marcadas y manchas son algunos de los signos frecuentes.

Spreáfico, por su parte, se centró en el cabello: pérdida de densidad, fragilidad y caída difusa. Insistió en que existen tratamientos efectivos, pero lo más importante es no normalizar estos cambios ni resignarse a ellos. «Con la menopausia la piel se seca, pero no es inevitable sentirse a disgusto frente al espejo», resumió Viera. «Hoy tenemos muchas herramientas para cuidar la salud cutánea y capilar, y eso también forma parte del bienestar».

Uno de los momentos más animados de la jornada fue la intervención de la sexóloga Yenny Rivero, bajo el título 'Vivir la menopausia con plenitud'. Con un tono cercano y cómplice, habló de deseo, autoestima, sequedad vaginal y de cómo la educación tradicional ha condicionado a las mujeres a ser «dadoras y no receptoras» de placer. «La menopausia no significa que se acabe el deseo, significa que cambia», afirmó. «Tenemos derecho al placer, a reconectar con nuestro cuerpo y a redefinir nuestra sexualidad sin culpa ni estigmas».

Rivero animó a trabajar la autoestima, pedir ayuda profesional cuando es necesario y, sobre todo, aceptar que cada mujer vive esta etapa de manera diferente. Sus palabras arrancaron risas, asentimientos y hasta algún suspiro de alivio entre las asistentes.

Carlos Eiroa, director de Marca, Publicidad y Patrocinio de ASISA (arriba). C7

Un taller para reconectar

La jornada culminó con un taller práctico de María Betnaza, fundadora de Maïo Movement. 'Respirar, mover, soltar' fue una sesión participativa en la que guió a las asistentes en ejercicios de respiración y movimiento consciente. El objetivo: aliviar tensiones, reducir sofocos y mejorar el descanso nocturno. En pocos minutos, el bullicio de la sala se transformó en silencio y calma. Un cierre que dejó claro que también hay herramientas sencillas para cuidarse en el día a día.

Más allá de las ponencias: conversación y comunidad

Tras las charlas, el cóctel se convirtió en el escenario perfecto para seguir compartiendo impresiones. Alimentos saludables y la oportunidad de conversar con ponentes y asistentes convirtieron el encuentro en algo más que un evento: en un espacio seguro para hablar de lo que casi nunca se habla. «Me voy con información, pero sobre todo con la tranquilidad de no sentirme sola en esto», comentó una participante antes de salir del NH Imperial Playa.

ASISA WeLife Menopausia Canarias dejó claro que la menopausia no es una enfermedad, sino una etapa que requiere atención, información y acompañamiento. Con ciencia rigurosa, testimonios cercanos y herramientas prácticas, la cita demostró que hablar de esta transición con naturalidad mejora la vida cotidiana de miles de mujeres.

El ciclo nacional impulsado por ASISA ha convertido la menopausia en un eje estratégico de divulgación sanitaria. La aseguradora, global partner del proyecto, ha reforzado así su compromiso con la salud femenina, dando visibilidad a un territorio poco explorado hasta ahora y ofreciendo recursos concretos para afrontarlo con serenidad y libertad.

La parada en Gran Canaria, con la colaboración de Gran Canaria Spa, Wellness & Health, aportó además un matiz local: mostrar la isla como un entorno que favorece el autocuidado y el bienestar, gracias a su clima y a su oferta creciente de salud y turismo. Una pieza más en un programa que ya ha pasado por Sevilla o Madrid y que continuará recorriendo España con el mismo propósito: poner la menopausia en el foco, con rigor y sin tabúes.