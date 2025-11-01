Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 2 de noviembre de 2025
La periodista, en Ámsterdam. AMC Networks

Verónica Zumalacárregui, periodista

Vermú de domingo
«Tengo el mejor trabajo del mundo, pero no es para todos»

Viajera empedernida, en 'Me voy a comer el mundo' ha recorrido más de 75 países descubriendo sus sabores más típicos

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:11

Comenta

Periodista vocacional, tras años de hacer de todo dentro de la profesión, desde boletines de noticias hasta programas de actualidad, Verónica Zumalacárregui consiguió aunar su ... trabajo con la gastronomía y los viajes, sus otras dos grandes aficiones. El resultado de esa combinación es 'Me voy a comer el mundo', el espacio de Canal Cocina (AMC Networks) en el que viaja de punta a punta del planeta y que hoy estrena el programa dedicado a Ámsterdam. Disfrutona, carismática y risueña, a Zumalacárregui solo se le tuerce la sonrisa ante la cámara cuando tiene que comerse algo tan repulsivo como una cucaracha: «A veces digo que no lo voy a probar pero, al final, me pueden la responsabilidad y la curiosidad».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal
  2. 2 La Aemet cierra el grifo de las lluvias en Canarias y lanza una advertencia para el inicio de la semana
  3. 3 Muere una mujer de 79 años atropellada por un camión en el centro de Arrecife
  4. 4 El Consultivo no ve anulable el contrato de Il Divo con San Bartolomé de Tirajana e insta a pagar la factura
  5. 5 Marcha Verde: 50 años de exilio, silencio y resistencia saharaui
  6. 6 Tras la catástrofe, la UD Las Palmas tiene la obligación de levantarse
  7. 7 La aventura de Wednesday, la tortuga canaria reaparecida en EE.UU. ocho años después
  8. 8 La basura mancha el Pleno
  9. 9 Los Finaos hacen escuela: el IES Antonio Godoy Sosa cuida de la tradición
  10. 10 Tapas con Arte: tu paladar tiene una cita con La Isleta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Tengo el mejor trabajo del mundo, pero no es para todos»

«Tengo el mejor trabajo del mundo, pero no es para todos»