Los colores ultravioleta del colibrí

La retina humana es sensible a los tonos del rojo, el verde y el azul, tres gamas a partir de los que compone un espectro más rico de colores. Sin embargo, tal cantidad de combinaciones resultan escasos si se compara con las que detecta el ojo de un colibrí. Estas aves pueden apreciar más tonalidades gracias a que su aparato ocular también capta los ultravioletas, invisibles para las personas, según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. Es decir, ven un cuarto color pero también pueden combinarlo con los que capta el hombre.