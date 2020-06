Las consecuencias de la incorrecta eliminación de millones de mascarillas

Aunque los guantes no se recomiendan oficialmente para el uso cotidiano, a menudo los supermercados y otras tiendas hacen que los compradores los utilicen para entrar. Los guantes tampoco se reciclan en España.

Si la mitad de la población de España usa una nueva mascarilla quirúrgica todos los días, se utilizarían alrededor de 705 millones de mascarillas por mes. Si tan solo el 1 % de ellas no se eliminan adecuadamente durante un año, se generarían aproximadamente unas 84,6 millones de mascarillas contaminadas, muchas de las cuales terminarán en el mar.

Consecuencias de una mala gestión

De hecho, varios municipios han establecido multas para los que no se deshagan de este material de forma adecuada. Van desde 100 € hasta 3 000 € en Toledo.

Cómo facilitar su gestión

Las mascarillas higiénicas deben constar de 5 partes con una gran cantidad de plástico:

Los límites de la legislación sobre plásticos

La UE introdujo el año pasado regulación para abordar la basura marina. La directiva sobre plásticos de un solo uso, que debe convertirse en ley a nivel nacional este año, incluye la prohibición de los plásticos de un solo uso, como bastoncillos de algodón, cubiertos y pajitas. Las mascarillas y guantes médicos no están incluidos.

La asociación europea de convertidores de plásticos ya ha pedido que la legislación de la UE se retrase un año debido a la Covid-19.

Sin embargo, Bruselas ha rechazado la petición. Aun así, hay evidencias del regreso a los vasos de plástico de un solo uso debido a la emergencia sanitaria por Covid-19. En Starbucks han prohibido las tazas reutilizables.

La Comisión Europea está desarrollando estándares para plásticos biodegradables. Pero incluso si los PPE estuvieran hechos de tales materiales, no servirían para evitar la contaminación marina.

Richard Thompson, profesor de biología marina en la Universidad de Plymouth, afirma que «un estudio reciente sobre plástico biodegradable expuesto a diferentes ambientes mostró que algunos artículos desaparecieron rápidamente, mientras que aún se podían utilizar las bolsas para ir a la compra después de cuatro años en el mar. Para cuando llegan al océano, es demasiado tarde». Thompson acuñó el término microplásticos en el 2004.

Zero Waste Europe advierte que los países no deberían tener que elegir entre la protección del medioambiente o de la salud pública, como asegura que está sucediendo. «En el futuro tenemos que asegurarnos de estar preparados para pandemias como esta y enfrentarnos a ellas de una manera sostenible. No tiene por qué ser una cosa a expensas de la otra», concluye.

En España, las directrices para gestionar estos residuos están recogidas en la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, sobre gestión de residuos.