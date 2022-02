Denunciado por apalear a sus perritos en Arucas

Una protectora de animales denuncia a una persona por el maltrato animal continuado en el barrio de Cardones del término municipal de Arucas, en Gran Canaria.

Según se puede escuchar en el vídeo, el individuo con domicilio en Pasaje Guayre, 7, apalea constrantemente a sus perros.

En la denuncia se aportan fotos de la azotea repleta de excrementos de los animales y basura, con claros signos de insalubridad, constituyendo también un problema de salud pública.

El caso ha sido denunciado por la protectora 7 días por 7 vidas, en el Ayuntamiento de Arucas y a través de la policía local desde el pasado mes de noviembre, sin obtener ningún resultado.

Por tal motivo se ha interpuesto una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil, aportando las pruebas del delito de maltrato animal con la intención de ejecutar las medidas cautelares del decomiso y cesión a alguna entidad animalista que pueda encontrarle un nuevo hogar, después de pasar por un veterinario y un posible etólogo o educador canino para valorar los posibles traumas del animal maltratado.

Leales.org recuerda que tener un animal de familia no es obligado y que si no se puede tenerlo de forma responsable es preferible cederlo o darlo en adopción para no incurrir en delito penal de maltrato animal.