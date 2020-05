Más divorcios tras la covid-19

Una gran prueba para la pareja.

La obligación de permanecer en casa ha puesto a prueba las relaciones familiares y ha servido de termómetro para medir el estado de salud de cada pareja.

Alberdi opina que ha sido "una oportunidad para encontrarse de nuevo, para compartir tiempo y espacio o, por el contrario, para ahondar en las diferencias y hacer aún más dura la convivencia".

Rosa María Frasquet, miembro del Institut Català d'Antropologia (ICA) y fundadora de la asociación L'Etnogràfica, Antropología para la Transformación Social, considera que la pandemia ha agravado la brecha de género en cuanto a la distribución de los trabajos domésticos y de cuidados, reforzando ciertas dinámicas ya presentes en las familias.

"Las mujeres se han quedado en casa cuidando a los niños, mientras que los hombres han asumido tareas como ir a hacer la compra, que se puede relacionar con el rol de proveedor vinculado a la masculinidad tradicional y que se podría entender como un acto de riesgo al exponerse al contagio, pero que también otorga el privilegio de salir a la calle".

Esta especialista en antropología de las transformaciones de la familia ve, no obstante, un lado positivo: el hecho que se hayan visibilizado esas dinámicas puede llevar a que se reabra el debate en la sociedad y en la familia, algo que genera la oportunidad de que las tareas se reorganicen de una manera más equitativa.

Rocío García Torres, psicóloga clínica especializada en terapia familiar, alude a lo ocurrido en Wuhan, la ciudad china donde comenzó la pandemia, para anticipar un aumento de los divorcios en España porque "el hecho de encontrarse en una convivencia forzada ha generado en muchos casos la tensión de enfrentarse a un matrimonio que no iba bien".

Considera que el aislamiento ha puesto de manifiesto que vivimos en una sociedad "muy individualista" en la que es indispensable la voluntad de trabajar en una misma dirección: "Hemos sido privados de libertad, no hemos podido salir a trabajar y hemos tenido que organizarnos con los hijos. Si no hay una cierta filantropía en la pareja, lo que se genera es más desencuentro, distancia y confrontación".

Por su experiencia en el servicio asistencial habilitado por el Ministerio de Sanidad, García Torres concluye que el confinamiento ha significado para muchos "vivir en una cárcel", porque una convivencia de la mañana a la noche expone a la pareja a una situación que antes evitaba refugiándose en el trabajo o en la vida social.

"En determinados casos ha sido el método forzoso de convivir con personas a las que ya no se quiere. Muchas llamadas nos han hecho ver que hay gente que no lleva la vida que desea pero, con tal de no pararse a buscar soluciones, hace barbaridades", cuenta esta psicóloga, que también lo considera como una oportunidad de "recolocar las piezas del puzzle familiar" para que encajen y no formen, como antes, un armazón "disfuncional".

Alberdi coincide con ella en que es muy posible que aumenten los divorcios "porque la historia de cada matrimonio tiene mucho que ver en cómo les afecta el confinamiento. La desigualdad o una mala relación se acrecientan durante el encierro".

También los malos tratos, apunta la socióloga, porque se ha puesto a las personas "al límite" y porque la convivencia es un factor de riesgo para mujeres que sufren violencia machista.

Las cifras oficiales lo confirman: el número de llamadas realizadas en abril al 016 superó las 8.600, un 60 % más respecto al mismo período de 2019.