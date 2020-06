Los pequeños electrodomésticos conquistan la cocina

Una de las consecuencias más evidentes del encierro ha sido –en realidad, está siendo– el gusanillo que le ha picado a mucha gente por todos los temas relacionados con la gastronomía, ya sea por obligación –tenemos las mala costrumbre de comer tres veces al día, en el mejor de los casos– o para entretener las horas muertas a base de bizcochos y recetas dignas de los restaurantes de más relumbrón. No solo se agotaron en su día las existencias de productos como la harina o la levadura sino que la venta de pequeños electrodomésticos –esos que nos hacen la vida más fácil en la cocina– se ha llegado a duplicar respecto al mismo periodo del año pasado. Según un estudio realizado por la web Puntronic.com, una de las páginas líder en la venta de electrodomésticos online, aparatos como las amasadoras o las básculas de alimentos experimentaron un incremento en las ventas superior al 98% desde el pasado 15 de marzo. «Con todo el tiempo que hemos pasado y pasamos ahora en casa, resulta muy gratificante convertir la cocina en un espacio común en el que aprender y explorar. Lo de comprar la báscula para pesarnos nosotros mismos mejor lo vamos a dejar para más adelante», bromea Rosa Alsina, responsable de la web de venta de electrodomésticos. Pero acertar en la compra de una batidora o de una amasadora no siempre es fácil. Las características y los rangos de precios a veces son tan amplios que no sabemos en qué debemos fijarnos para elegir el modelo que mejor se adapta a nuestras necesidades. Así que esta guía le será de gran utilidad.