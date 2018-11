Los fármacos son el tercer motivo de consulta por alergias

No todos los medicamentos son iguales, ni tampoco sientan igual de bien a todos. La mayor parte de las veces mejoran nuestra calidad de vida al reducir el dolor, combatir las infecciones o rebajar la inflamación. Pero no siempre es así. En otras ocasiones pueden generar reacciones adversas o efectos secundarios no deseados en el organismo, respuestas que difieren de una persona a otra, asegura Nancy Ortega, alergóloga del hospital universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que puntualiza que las alergias a los medicamentos es el tercer motivo de consulta de alergias en Canarias por detrás de la rinitis y alergia a alimentos y constituye aproximadamente el 15% de todas las consultas de alergia.

Las alarmas por reacción adversa a un fármaco se dispararon recientemente por el consumo de metamizol –más conocido como nolotil– de un grupo de 10 británicos a los que podría haber provocado la muerte por una granulocitosis –una bajada brusca de las defensas– así como efectos secundarios importantes a más de un centenar de personas. En este sentido, Ortega señala que la ingesta de medicamentos deber ser de «manera responsable y controlada» por un médico, porque automedicarse puede conllevar «una serie de riesgos y acabar en el servicio de Urgencias e incluso, la muerte». La alergóloga matiza que no es lo mismo sufrir alergia que un efecto secundario al medicamentos que es una de las consecuencias que se enumeran en el prospecto de los fármacos, apunta.

La alergia a medicamentos es una reacción inmunológica adversa del organismo frente a un medicamento a dosis adecuadas, bien para diagnóstico, tratamiento y profilaxis de una enfermedad o alguna patología de manera inesperada, impredecible e independiente de los efectos farmacológicos propios del medicamento en cuestión, explica. El cuerpo reconoce la sustancia como extraña y cada vez que lo tome va a tener la clínica más agravada», afirma.

«Un reacción adversa también es cuando tomamos un antiinflamatorio y duele el estómago y un efecto secundarios es cuando un antihistamínico te quita el picor pero como mecanismo de acción da somnolencia», comenta la especialista.