Los canarios, los que más pasan de la Operación Bikini

Sí, el buen tiempo ya está aquí. Y también los tirantes, las zapatillas y esa ropa tan fresquita que deja entrever los excesos del invierno y que hace más evidentes esos kilos de más que llevamos encima. Es por eso que muchos españoles se suman a la Operación Bikini, y se ponen a dieta. En concreto, y si nos centramos en los canarios, son casi 5 de cada 10 los que empiezan un regimen antes del verano. En concreto lo hacen el 47%, según los datos de la última encuesta realizada por el comparador de seguros de salud Acierto.com. Eso sí, se trata de los españoles que más»pasan» de la Operación Bikini.

El sondeo de la entidad también desvela que los canarios se encuentran entre los españoles que más pasan de ponerse a dieta para acabar con los kilos cogidos con las torrijas y los ágapes propios de la Semana Santa y la Feria de Abril (entre muchas otras festividades). No obstante, no son los únicos, sino que los valencianos y los cántabros no se quedan atrás en pasotismo alimentario. En el otro extremo de la balanza encontramos a los andaluces, baleares y madrileños. En todas estas comunidades, más del 60% está a dieta.

Eso sí, ellas son más adeptas al régimen que ellos -hasta un 12% más-; algo que podrían justificar las exigencias sociales del culto al cuerpo a las que se ve abocado el sexo femenino. Si nos centramos en los datos del último año, 4 de cada 10 mujeres aseguran haber hecho dieta, frente a 3 de cada 10 varones. También hay que diferencias por edad. Los españoles entre 25 y 35 años son los que más dieta hacen. Y muchos de ellos son adeptos a los régimenes aunque no tengan sobrepeso.

Las cifras no nos extrañan si tenemos en cuenta que a casi el 62% de los sujetos del estudio le preocupan las calorías que ingieren y que, supuestamente, hasta el 54% intenta llevar una alimentación equilibrada para “no pasarse”. Los hay que hasta cuentan las calorías -el 8%-. Pero esto no es nada efectivo. Además, tampoco podemos evitar comentar que los canarios no optan precisamente por la dieta mediterránea y los productos de la tierra.