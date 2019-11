Los canarios, los más solidarios pero también los más necesitados

Desde hace ocho años, los canarios responden con creces al llamamiento del Banco de Alimentos de Las Palmas en la recolecta especial de cara a las fechas navideñas. Y no se espera menos este año en la Gran Recogida de Alimentos 2019 que comenzará el próximo día 22 y se prologará hasta el 24 de diciembre. Este año el gran reto es recoger en estos tres días unos 250.00 kilos y «si es posible muchos más» de ayuda en forma de comida, de alimentos no perecederos que se harán llegar a alrededor de 22.000 personas y 37 comedores sociales, señaló Pedro Llorca, presidente de la entidad, quien no tiene dudas de que las previsiones son «halagüeñas porque la sociedad canaria es de la más solidarias del país aunque, desgraciadamente, también sea de las más precarias y necesitadas».

3.200 voluntarios distribuidos 260 supermercados serán los encargados de atender las compras solidarias y de informar para que el gesto de echar un producto al carro sea el adecuado. «La gente es muy generosa, no solo dona el que tiene sino el que no tiene también», recalcó Llorca, sin olvidar tener unas palabras de agradecimiento a las empresas de distribución y numerosos supermercados –las ocho empresas más potentes de la red alimentaria– que colaboran en esta campaña, con la que la sociedad isleña «vuelve a demostrar su enorme solidaridad con las personas más débiles y vulnerables», señala Llorca.