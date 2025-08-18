Loro Parque y Poema del Mar buscan a sus nuevos niños/as directores/as Las inscripciones para participar en este proyecto educativo se encuentran abiertas hasta el 19 de septiembre

Un año más, Loro Parque y Poema del Mar inician la búsqueda de sus nuevos niños/as directores/as. En este proyecto educativo, los participantes harán un recorrido por todos los departamentos de estos centros de conservación de la biodiversidad, aprendiendo de las labores diarias que realizan sus profesionales.

Los aspirantes deben ser niños/as residentes en Tenerife en el caso de Loro Parque, o en Gran Canaria en el caso de Poema de Mar, y tener entre 8 y 12 años. La creatividad, las ganas de aprender, y la pasión por la naturaleza y los animales, serán requisitos indispensables para los candidatos. Para participar deben grabar un video de una duración máxima de 3 minutos explicando por qué son los candidatos ideales para el puesto. En el mismo deben abordar aspectos como la importancia de ambos centros para la protección de la naturaleza; sus motivaciones, valores y amor por los animales y el medio ambiente; e ideas sobre cómo Loro Parque, Poema del Mar, y los niños pueden contribuir más a la conservación de la fauna y del medio ambiente.

De cada parque se elegirán a 10 finalistas, que tendrán que presentar sus candidaturas delante de un jurado que terminará eligiendo a los 3 ganadores del concurso.

Durante una experiencia que durará seis meses, desde el 11 octubre hasta el mes de abril, los participantes podrán disfrutar de trece actividades diseñadas por el equipo de educación del Grupo Loro Parque y Loro Parque Fundación para convertirlos en expertos en cada una de las áreas del parque.

«Con este proyecto queremos inspirar a los más pequeños a descubrir el valor de la conservación y a convertirse en verdaderos embajadores de la naturaleza. Loro Parque y Poema del Mar no solo son centros de conservación de la biodiversidad, también son espacios educativos donde los niños pueden aprender, divertirse y comprometerse con el cuidado del planeta.», explica Cybell Kiessling, directora de Administración del Grupo Loro Parque.

La iniciativa del niño/a director/a es un proyecto especial de concienciación, enmarcado en las acciones de responsabilidad social que el Grupo Loro Parque lleva a cabo en los ámbitos medioambiental y educativo, a través de Loro Parque Fundación. Su objetivo es acercar el mundo animal a las nuevas generaciones y fomentar su compromiso con la protección del planeta.

Esta experiencia combina diversión y aprendizaje, permitiendo que los niños, guiados por tutores, participen de forma interactiva en cada rincón de estos centros y descubran el fascinante mundo de la conservación y el cuidado de los animales.

Loro Parque y Poema del Mar tienen en sus respectivas webs el formulario para participar.