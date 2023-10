Longevidad en el siglo XXI, restricción calórica y hábitos de vida saludables

Hablar de longevidad y envejecimiento activo es sinónimo de actualidad por el enorme crecimiento de la población mayor en nuestro país, estamos asistiendo a día de hoy al envejecimiento del envejecimiento, la población mayor de 80 años es la que más crece y con calidad de vida por lo que abordamos en el artículo de hoy tan actual y apasionante tema que interesa a toda la sociedad, envejecidos y en el camino de envejecer.

La ampliación de la esperanza de vida ofrece oportunidades que dependen del factor salud, de la genética, de los hábitos de vida y el entorno social de la persona mayor.

El envejecimiento es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares con el paso de los años lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedad con perdida de funcionalidad y autonomía.

Debemos comenzar por la importante restricción calórica, debido a que en los numerosos estudios realizados en todo el mundo sobre el envejecimiento humano y los factores que lo pueden ralentizar ocupa un lugar puntero lo que debe ser conocido por la población, no es un capricho de los médicos , nutricionistas y del personal sanitario sino una evidencia científica que nos puede ayudar a vivir más y mejor.

Una grave restricción calórica a largo plazo ha sido la realidad del día a día de la humanidad a lo largo de la historia, pero la dietas baja en calorías condicionadas por la pobreza son frecuentemente deficientes en nutrientes esenciales para la salud.

En la población de Ogimi en la isla de Okinawa en Japón es donde existen más centenarios por cada 100000 habitantes que en otras partes del mundo.

Los habitantes de Okinawa siguen el principio de Confucio de' evitar comer hasta saciarse', además la base de su dieta la constituyen frutas, verduras, hierbas, té, algas y pescado, poca carne, nada de azúcar ni de leche, todo ello acompañado de un estilo de vida relajado y activo.

Por ello los habitantesde Okinawa han sido reiteradamente citados como evidencia epidemiológica de que la restricción calórica puede reducir y/o enlentecer el envejecimiento es seres humanos.

Entre los resultados más destacados en la investigaciones se encuentran los beneficios ante el estrés oxidativo al disminuir la formación de especies reactivas de oxígeno y menos lesión de todos los componentes celulares en órganos como el músculo esquelético, el riñón, el hígado, el corazón y el cerebro así como del peligroso estado inflamatorio.

Reduce la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento como el cáncer, la obesidad, diabetes mellitus, sarcopenia, enfermedades autoinmunes, cardiovasculares y neurodegenerativas.

Puede existir un mecanismo altamente conservado de extensión de la longevidad que es común tanto entre especies como dentro de una misma especie como la humana.

Todos estos cambios están sistemáticamente soportados por adaptaciones celulares de expresión génica regulando genes que se agrupan en varias categorías

Categorías funcionales: 1 Funcionales 2 Respuesta al estrés 3 Metabolismo energético 4 Respuesta inmunitaria

Esto significa que la restricción calórica induciría un patrón de expresión génica que incrementaría la resistencia al estrés, efecto que va en la misma línea que las adaptaciones fisiológicas ya descritas para los animales longevos.

La regulación del metabolismo mediante la restricción calórica emerge como un tema clave y sugiere que la mitocondria (orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para al actividad celular) es una diana de la misma.

Está muy extendida la creencia de que el efecto antienvejecimiento de la restricción calórica se debe solo a la reducción en la ingesta de calorías por si misma, más que por una disminución de otros componentes específicos de la dieta.

Recientes investigaciones aportan que variaciones en la proporciones de algunos de los principales componentes dietéticos también pueden afectar la longevidad.

La restricción proteica pudiera también jugar un papel y ser responsable de alrededor del 50% de los efectos de prolongación de la longevidad.

En conjunto la restricción calórica y proteica comparten efectos comunes además de prologar la longevidad, incluidas la activación de la inmunidad celular, la disminución de las lesiones preneoplásicas y de los tumores entre otras.

El envejecimiento es un proceso que tiene su origen en múltiples causas, la restricción calórica podría disminuir la tasa de envejecimiento a través de la disminución del estrés oxidativo en lo que también jugaría un papel la restricción proteica así como a través de otros mecanismos desconocidos en la actualidad por otros componentes de la dieta.

Como dato importante, evidencias actuales sugieren de forma clara que los efectos beneficiosos de la restricción proteica pueden adscribirse en exclusiva a un aminoácido, la metionina, así la restricción de metionina se superpone a los efectos inducidos por la restricción proteica.

Estos resultados son muy relevantes por cuanto la restricción proteica es mucho más fácil de llevar a cabo que la calórica en los seres humanos.

¿Cuáles son los alimentos de uso frecuente que contienen más metionina?

Las fuentes de origen animal son el atún, el salmón, las gambas, la carne de ternera y el cordero.

Las poblaciones de los países industrializados habitualmente consumen unos niveles de proteínas unas tres o cuatro veces superiores a los valores recomendados en adultos, por consiguiente existe un margen de maniobra para conseguir disminuir la cantidad de proteína ingerida.

La teoría del envejecimiento basada en el estrés oxidativo es actualmente la que posee una mayor capacidad explicativa y predictiva.

Aspectos esenciales para lograr un envejecimiento activo, saludable y longevidad

*La restricción calórica ha sido muy investigada demostrando que disminuye la tasa de envejecimiento y aumenta la longevidad máxima con evidentes y variados efectos beneficiosos sobre la salud.

*Básicamente la restricción calórica origina una respuesta activa provocada por el cambio en la disponibilidad de nutrientes basado en una reprogramación metabólica, lleva tiempo adaptarse pero vale la pena.

*Mantener hábitos de vida saludables a lo largo de la vida , cuanto antes mejor, como una dieta equilibrada, realizar actividad física con regularidad y evitar el apagón emocional manteniendo siempre la socialización.

*Envejecer exitosamente está influido por diversos factores que en muchos casos se pueden controlar y posponer para mantener la autonomía de la persona y la actividad social en lo que se incluye el entrenamiento cognitivo para proteger el cerebro.

*Un adulto mayor puede ser capaz de determinar, en parte su manera de envejecer en la que la saber afrontar los cambios y aceptación de las consecuencias naturales de cumplir años es fundamental.

*Cada día vemos en nuestro medio más centenarios o «superagers» que tienen en común actividad física, mental, socialización, positividad y compromiso activo con la vida.

*El adecuado control de las enfermedades crónicas, cumpliendo con el adecuado tratamiento, análisis periódicos y las visitas programadas a los diferentes especialistas puede evitar el deterioro y las alteraciones de la capacidad funcional.*Abstenerse de consumir tabaco, exceso de alcohol, sal y grasas de origen animal contribuye a reducir el riesgo de padecer diversas enfermedades. Resolver adecuadamente las exigencias adaptativas de la edad resulta fundamental para el bienestar psicológico y permite prolongar el funcionamiento social de forma vital.

*El envejecimiento saludable no solo se trata de salud física, sino también de la conexión emocional, mantenerse mentalmente activo y aceptación de los cambios que la edad genera. La verdadera autonomía esta en la capacidad de aceptar las etapas de la vida de un modo fluido, natural y saber delegar.

*El estrés oxidativo aumenta con la edad, es menor en especies longevas y se puede modular con intervenciones nutricionales prolongevas, hábitos y estilos de vida saludables, es importante la honestidad hacia sí mismo, con frecuencia las personas no envejecen bien porque no son sinceras de cuales son sus necesidades y no solicitan ayuda para solucionarlas.

