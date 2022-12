«Me llamo Óscar, fui condenado por maltrato psicológico y ahora me he reinsertado» VIOLENCIAS MACHISTAS Un hombre al que juzgó la magistrada Auxiliadora Díaz cuenta su experiencia en un programa de reinserción en el congreso Justicia y sostenibilidad democrática

« Me lllamo Óscar y fui condenado por maltrato psicológico por la jueza Auxiliadora Díaz, y le agradezco que esa condena me sirviera para entrar en un programa de reinserciónque me ha cambiado la vida», así de directo comenzó Oscar su testimonio ante los asistentes a la última jornada del Congreso 'Justicia y Sostenibilidad Democrática: La respuesta ante la Violencia de Género', que se celebra desde el miércoles en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras ser condenado por acoso psicológico a su pareja, Óscar entró en el Programa de Rehabilitación e Intervención con Agresores (PRIA) al que pueden acogerse personas condenadas por violencia de género. « Gracias a este programa comprendí que mi actitud violenta era producto del patriarcado que tenemos en este sistema, y conocí herramientas que me han servido para controlar actitudes de odios, de celos o comportamientos agresivos», continuó relatando Óscar. «Ahora pido que, por favor, amplíen el abanico de este programa, que pueda llegar a mucha gente, porque gracias a este programa yo me he dado cuenta de algunas actitudes y reacciones que podemos controlar», concluyó el usuario de PRIA.

En la misma mesa que Óscar intervino José María Barreiro, psicólogo clínico y uno de los responsables del programa PRIA. Barreiros explicó que el Servicio de Penas y Medidas Alternativas empezó a realizarse en Gran Canaria en el año 2010. «¿Por qué trabajamos por los condenados por violencia de género? Porque si no hubiese agresor no habría víctimas, lo ideal es hacer intervenciones preventivas, pero a veces hay que intervenir de forma reactiva y se ha demostrado que se pueden obtener resultados positivos», señaló el psicólogo clínico.

Barreiro añadió que «nosotros no somos juristas, estamos para intervenir en una conducta conflictiva, debemos tratar a los penados como usuarios de un programa, les damos herramientas que les ayudan a corregir ciertos patrones de conductas, se trata de romper esa cadena de traspaso intergeneracional, porque hemos visto que en el mismo programa hemos tenido que atender a un padre y a un hijo que ha repetido esas conductas».

El psicólogo clínico señaló que «en España las evaluaciones que se han hecho de programas no son muy extensas, los índices de reincidencia a nivel mundial están entre el 8%, hasta el 20%, pero en España en 2012 salió una evaluación que hablaba de una tasa de reincidencia entre un 4,6 % y un 6,8 %». La mitad de las personas que reincidían lo hacían en malos tratos, y un 21 % en quebrantamiento de pena y un 6 % en lesiones.

El programa de reinserción tiene un formato grupal y otro individual. Se hacen tres entrevistas individuales, luego se pasa al formato grupal, con 32 sesiones, que se hacen todas las semanas.

Hay 12 participantes por grupos. Se hace una evaluación de agresividad, cuestionario de impulsividad y se analizan sus comportamientos. Barreiros señaló que «los usuarios en las primeras sesiones empiezan culpando de todo a sus exparejas, luego nos culpan a los que llevamos el programa y al final se van autoanalizando, se van dando cuenta de lo que han hecho y van cambiando de actitud y aprendiendo mecanismos de autocontrol».