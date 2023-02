Todo lo que el limón puede hacer para mejorar tu rendimiento deportivo salud La karateka española Sandra Sánchez, el futbolista brasileño Paulo Henrique Sampaio Filho (alias «Paulinho») y la ciclista francesa Pauline Ferrand-Prévot explican cómo la vitamina C del limón les echa una mano para que su rendimiento deportivo no decaiga

El limón es uno de los alimentos más versátiles de la dieta mediterránea, ya que de este cítrico se aprovecha todo: desde el jugo hasta la piel. Fuera de la gastronomía, su consumo ha estado ligado a la ingesta de vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Sin embargo, según afirman los profesionales de la salud, este nutriente tiene otros beneficios interesantes para aquellos que practican deporte.

Y es que la vitamina C del limón igualmente contribuye a la formación normal de colágeno, disminuye tanto la fatiga como el cansancio, optimiza la absorción del hierro en el organismo y posee propiedades antioxidantes. Todo ello, dentro de un alimento natural, sin grasas, bajo en calorías y perfecto para procesar un estilo de vida saludable.

De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aconseja ingerir entre 95 y 110 mg. al día de vitamina C en adultos a partir de 20 años, y el limón es el cítrico idóneo para alcanzar tal cantidad recomendada. Esto se debe a que cuenta en su interior con 50 mg. de vitamina C por cada 100 gr. de porción de fruta comestible.

«Me viene muy bien para equilibrar mi entrenamiento»

Por tanto, la vitamina C del limón puede ayudar a que el rendimiento no decaiga entre los deportistas. Incluso profesionales de primer nivel como la karateka Sandra Sánchez, medalla de oro en Tokyo 2020; el futbolista brasileño Paulo Henrique Sampaio Filho, alias «Paulinho»; y la francesa Pauline Ferrand-Prévot, primera ciclista en el mundo en lograr la triple corona, comparten públicamente la influencia de este nutriente en su día a día.

«Es la forma más fácil de tomar vitaminas a diario, sobre todo vitamina C, que me viene muy bien para evitar la fatiga y equilibrar mi entrenamiento. Por eso tomo regularmente un vaso de zumo de limón fresco con agua para empezar el día. Además, en temporada añado rodajas o jugo de limón al pescado, pollo, etc.», manifiesta Pauline Ferrand-Prévot.

Paulinho y Sandra Sánchez también destacan la importancia de reducir el cansancio y la fatiga a través del limón. No obstante, la karateka española añade otra cualidad más: «Mi entrenador siempre me dice que aliñe la carne o el pescado con limón. Es importante para todo el mundo, pero sobre todo para las mujeres por la absorción del hierro», señala.

Estos beneficios saludables del limón son difundidos por la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO) en la campaña Welcome to the Lemon Age, la cual cuenta con el respaldo de la Unión Europea, con el fin de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España; y que se valoren y aprecien más las propiedades diferenciadoras del limón de Europa, como su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria respecto al limón extracomunitario.

Sobre AILIMPO

AILIMPO es una interprofesional, con sede en Murcia, reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comisión Europea, que representa los intereses económicos de productores, cooperativas, exportadores e industriales de limón y pomelo. Un sector en el que España es líder mundial de exportación en fresco y segundo país procesador, facturando más de 700 millones de euros anuales, generando 23.000 empleos directos y transfiriendo más de 250 millones de euros a las industrias auxiliares.