El Papa bendice a un bebé en su visita al Líbano. Efe

Los libaneses, incluido Hizbulá, esperan del Papa el 'milagro' de la paz

En su segundo día en el país árabe, León XIV pide un «compromiso» para para que nadie tenga que dejar su tierra «debido a conflictos absurdos y despiadados»

Darío Menor

Darío Menor

Enviado especial a Beirut

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:10

Los carteles propagandísticos propician compañeros insospechados. En una esquina de las afueras de Beirut luce una de las muchas gigantografías que las autoridades han colocado ... por doquier con la imagen de León XIV para darle la bienvenida a Líbano, adonde llegó el domingo una vez concluida su visita a Turquía, etapa anterior de la gira que está haciendo por Oriente Medio. Al lado de la foto del Papa, que sonríe mientras saluda con la mano, hay colocado otro enorme cartel con la imagen de Hasán Nasralá, jefe de Hizbulá al que Israel asesinó en septiembre del año pasado con un bombardeo sobre la capital libanesa como el que realizó justo una semana antes de la llegada de Robert Prevost. Cinco personas murieron entonces, entre ellas otro de los dirigentes de la milicia chií, cuyo grupo scout cantó canciones de bienvenida al obispo de Roma en su itinerario entre el aeropuerto y el Palacio Presidencial. También en 2012, cuando el que llegó al país árabe fue Benedicto XVI, Hizbulá se volcó con la visita, que como ahora fue retransmitida por su canal de televisión, Al Manar.

