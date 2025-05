Leonor ya es carne de paparazzi: «No quieren que se convierta en la nueva Lady Di»

Los paparazzis tardaron 4 años en 'cazar' a la Reina Letizia en bikini en Mallorca: seis fotos sentada en el 'Fortuna' con doña Sofía por ... las que 'Hola' pagó 300.000 euros en 2007. A Leonor la han pillado en su primer chapuzón, durante la estancia del buque escuela 'Juan Sebastián Elcano' (donde recibe formación naval) en Uruguay. 'Diez Minutos' habría desembolsado entre 50.000 y 60.000 euros por unas imágenes que colocan a la futura Reina de España en el centro del foco. «Va a estar más perseguida que su madre», vaticina Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo de Madrid.

«A nivel europeo interesa la monarquía británica, Mónaco y, en tercer lugar, Letizia. Pero desde hace un año el interés se ha ido desplazando hacia Leonor, que es quien vende», confirma el veterano fotógrafo de celebrities Bernardo Paz. Aunque el interés que despierta la futura jefa de Estado es distinto. «Letizia es como un Barça-Madrid, divide a la gente porque despierta pasiones y resentimientos, pero Leonor apenas tiene detractores».

«Con ella, el interés es más calmado, más natural y menos morboso», apunta la historiadora y escritora María José Rubio. Nada que ver con «el fenómeno sin precedentes» de doña Letizia. «Con una princesa europea no habría habido ese morbillo, pero una mujer divorciada, profesional, guapa… Encarnaba un poco el cuento de 'Cenicienta' y fue sometida a un escrutinio muy bestia. Leonor lo ha rebajado. Casa Real ha cuidado mucho su imagen desde jovencita y ella enamora con su madurez».

Coincide el periodista Fernando Rayón en que la Princesa de Asturias «da una imagen fantástica» de la Monarquía. «Tiene oficio, se va soltando, habla con la gente y siempre está en su sitio. Es como su padre, que parece que ni siente ni padece. Porque al Rey le tiran barro en Valencia pero aguanta el tipo. Eso es importante porque cada cosa que diga Leonor la va a ver publicada, interpretada y, a veces, incluso tergiversada». Le pasó a Letizia –recuerda Rayón– con aquel 'rifirrafe' con su suegra: doña Sofía quería hacerse unas fotos con sus nietas pero la Reina se opuso. «¿Sabemos qué pasó? No, solo conocemos las interpretaciones que se hicieron: que si Letizia mostraba su verdadera cara, que si estaban enfrentadas…».

¿Una partida al mus?

No sabemos qué pensó Leonor de aquello. «Para los españoles es una desconocida. Leonor y Sofía han estado ocultas. La estamos descubriendo ahora y nos gusta, pero queremos saber más, cómo piensa, qué gustos tiene o si juega al mus como su abuelo. Porque don Juan Carlos jugaba con los periodistas y doña Sofía nos sacaba a los paparazzis unas fotitos con su Polaroid en Mallorca y nos las regalaba», recuerda Bernardo Paz. Ellos fotografiaban «a las infantas en bicicleta, por el paseo marítimo, jugando al golf... y cuando se hicieron mayores coincidíamos con ellas y con Felipe en el bar 'Casablanca'. Los escoltas no nos dejaban sacarles fotos, así que ellos seguían a sus copas y nosotros, a las nuestras».

Hoy los guardaespaldas lo tienen crudo porque cualquiera con un móvil en la mano es un potencial paparazzi. «Antes, los medios de comunicación podían ejercer de barrera, pero con las redes sociales, Tik Tok... es imposible. La exposición es total. El día que saquen a Leonor con un chico al pobre le van a investigar hasta el aparato que lleva en los dientes», señala gráficamente Rayón.

Por eso, la consigna es proteger a la heredera. «La van a alejar lo que puedan del foco mediático, van a intentar que la cosa no se desmadre, que no se frivolice», apunta Gerardo Correas. Como no la pueden encerrar en un castillo, la estrategia de contención es controlar lo que sale. «Casa Real está en las redes, algo revolucionario. Y a diario podemos ver gratis las fotos de Leonor que cuelgan. Una amiga profesora de Secundaria preguntó a sus alumnas si seguían a la Princesa de Asturias por Instagram, Twitter... y la seguían casi todas».

Pero a la vista está que ese material no es suficiente. «Letizia no quiere que salga su hija en las revistas y está jugando un papel importante. Ella no quería que se pagara mucho por las fotos de Leonor en bikini para que no se inicie una persecución, para que no se convierta en una nueva Lady Di. Por eso no han entrado a por las fotos revistas de más potencial económico», cuenta un veterano paparazzi que no se quiere identificar.

«El Rey, tranquilo»

¿Han molestado estas fotos en Zarzuela? Responde Rosa Villacastín, conocida periodista de la crónica social. «El Rey lo habrá tomado con más tranquilidad, pero doña Letizia es muy perfeccionista y pretende controlarlo todo. La cuestión es que, cuanto más intente impedir que su hija salga en las revistas, más irán a cazarla los fotógrafos. La Reina debería relajarse y entender que Leonor está en edad de ir a discotecas y de salir. Todo el mundo va a querer sacarle fotos, así que lo mejor es comportarse con naturalidad, igual que hacen los hijos de la infanta Cristina, que van con sus parejas, pero salen muy poco en las revistas».

Tampoco hay dinero para pagar tanta foto, que el negocio de lo rosa no es el de antes. «Sara Carbonero puede pasearse con un novio nuevo tranquila porque no le van a hacer ni caso. ¡Pero si hoy pasa desapercibida hasta Tamara Falcó! Se hace más caso al chico que se abre la camisa en 'La isla de los famosos' y a los que van a 'Masterchef'», lamenta Villacastín. Ella vivió otra era, la misma que Bernardo Paz. «Con Tita Cerveza 'tapizábamos' las revistas. Y Gunilla Von Bismarck… daba igual que jugara al tenis o fuera a la discoteca porque todo lo que hacía le interesaba a las 'marujas'», recuerda el fotógrafo. «El posado de Marta Sánchez en 'Interviu' vendió un millón de ejemplares. Pero, ¿iría hoy alguien corriendo al quiosco a comprar un semidesnudo de Shakira? La Pantoja sigue vendiendo y también los políticos porque dan morbo, pero yo no sé quién pagaría por ver a Rosalía… ¡Si ya no hay revistas ni en las peluquerías!».

La nariz de Belén Esteban

Quienes las siguen comprando, añade el famoso paparazzi Diego Arrabal, «tienen 70 años o más, no se ha sabido enganchar a los jóvenes». Y eso ha hecho que el negocio del corazón no guarde ni parecido con lo que fue. «Hace diez años, unas fotos como las de Leonor en bikini se habrían vendido por más de 100.000 euros». Pero hoy para pedir eso «necesitas sacarle dándose un beso».

– En 2009 se pagaron 70.000 euros por las fotos de la nariz operada de Belén Esteban.

Arrabal: Pues hoy si te dan 5.000 euros por algo así, cógelos.

Calderilla comparado con lo que se embolsó él con los reportajes que hizo de Sara Carbonero e Iker Casillas –«marcaron unos años muy buenos»– o Isabel Presyler con Mario Vargas Llosa –«ella sabía escaquearse bien»–.

– ¿Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en un paseo en familia con el bebé, por ejemplo, podría resultar algo atractivo?

Arrabal: Igual no vendes esas fotos por más de 1.200 euros...

Se las harían solo si los encuentran por Madrid, porque hoy salir de viaje a Maldivas o Bali a perseguir famosos es una inversión de alto riesgo. «Yo podía haber ido a Uruguay (por Leonor), pero no me compensa», asegura Arrabal. «Viajar una semana a Nueva York supone una pasta que no vas a recuperar, así que yo, salvo excepciones, no salgo de Plaza de Castilla», corrobora Bernardo Paz. Cuenta que antes vivía «con el pasaporte en la boca, pero hoy no hay dinero ni para pagar el taxi. Así que las fotos de moda que hacías en Cuba, Japón o Bali se hacen ahora en un estudio».

«Hoy las revistas rosas parecen revistas de inmobiliarias. 'Entramos en la casa de Fulanito…'», señala Arrabal, que lleva 37 años año en el oficio. Suyas eran las fotos del 'topless' de Lady Di que nunca se publicaron. «Se acaban de cumplir 31 años de aquel reportaje, fue en mayo. Ella estaba de vacaciones en el hotel Byblos de Mijas (Málaga). Tomaba el sol en la piscina y se quitó la parte de arriba para que no le quedara marca. En un momento que se levantó le saqué las fotos. Yo había cogido una habitación en el mismo hotel, pero cuando supieron que era paparazzi me invitaron a irme. Entonces, me escondí en la segunda planta y pude hacer las fotos, dieciséis en total». 'Hola' las compró para retirarlas (se dice que pagó en torno a un millón de euros). «Fue su mejor operación de marketing porque en ese tiempo lanzó 'Hello' en Inglaterra y así entró por la puerta grande».

Hoy lo de Lady Di suena a 'batallita'. «Haces algo así y te meten a la cárcel. Las revistas no se arriesgan ya tanto con las fotos». Y es que, a veces, ni siquiera las reciben. «La gente vende ya vídeos y fotos de famosos directamente a las televisiones. Mandan un wasap y es más rápido».