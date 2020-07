Las amistades superficiales también importan

Tiempo y dedicación

Integración contra la soledad

El mundo virtual no basta

«Se trata de tener una cierta reputación en tu entorno»

Existe un factor cultural importante a la hora de entender las relaciones de vínculos débiles. «En la cultura tradicional china esa red de relaciones amistosas es fundamental porque se traduce en ‘guanxi’, una especie de cuenta corriente de crédito social que depende de relaciones informales de intercambio basadas en identidades o intereses compartidos. En España tenemos una institución parecida los conocidos», apunta el catedrático de Psicología Social de la Universidad autónoma de Madrid, José Miguel Fernández-Dols. «La cultura española distingue claramente, sin esfuerzo aparente, entre los amigos y los conocidos. Solemos navegar con elegancia y sin dificultad aparente entre los dos mundos, lo que es todo un arte», añade. Ser experto en el arte de tener conocidos es que no es primordial su carácter utilitario, cree. «El conocido o conocida es alguien a quien podríamos recurrir en caso de apuro pero, a diferencia de la cultura china, no buscamos ‘hacer conocidos para’ sino que ‘tenemos conocidos y resulta que’. Hay personas que por su trabajo, su carácter o las características de la comunidad en que viven tienen más conocidos, pero no suele verse con simpatía el que busca hacer conocidos con un propósito utilitario. Eso en España es otra categoría más parecida al ‘networking’ anglosajón». Lo más relevante es lo que se haga por elección propia. «No todo el mundo es feliz con el mismo volumen de relaciones sociales informales. La clave es la elección. Una soledad elegida no es necesariamente mala, una popularidad no elegida puede ser peor. No se trata de sumar «likes’ artificialmente. Se trata de tener una cierta reputación en tu entorno, una reputación que has elegido, y luego vivir sus consecuencias», concluye.