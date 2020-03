La pandemia ataca las residencias de mayores: 50 fallecidos en 8 centros

En Albacete las autoridades también han reportado casos mortales en personas mayores que se encontraban en una residencia de mayores. En el centro Núñez de Balboa se han registrado siete muertos en los últimos días, que habían dado positivo en coronavirus, informa Juan Vicente Muñoz-Lacuna.

En Soria se reportaron, a primera hora, diez muertes, pero la Consejería de Castilla y León desmintió la cifra y la redujo a un solo caso. Los otros nueve habría fallecido por otras patologías, según la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado. La , tiene a la cuarta parte de los 195 residentes en aislamiento, con seis casos confirmados.

En Santa Helena de Torrent (Valencia), otros cuatro fallecidos con COVID-19. Allí hay 50 personas mayores en aislamiento y seis hospitalizados. La Generalitat ha anunciado que se ocupará de todas las residencias públicas y privadas de su región. En la residencia San Martín de Vitoria, a cargo de Sanitas pero con plazas concertadas, hay 8 muertos. Y en Tomelloso (Ciudad Real) se han reportado siete casos mortales, reconocidos por la Consejería.

Sin test

Estos datos se basan en los resultados positivos de los test practicados en algunos casos, no en todos, o en la sintomatología presentada. No obstante, han fallecido más ancianos a los que no se les ha practicado ninguna prueba, y no entran en el recuento confirmado por las autoridades, al presentar otras patologías. En el caso de Tomelloso, que suma 12 fallecidos en tres semanas, al menos cinco decesos no han sido contabilizados.

Con el fin de aumentar la protección de los mayores, Sanidad ha anunciado nuevos protocolos que incrementen la protección de las personas mayores. «Estamos ahora mismo trabajando en un procedimiento para tratar de reducir los riesgos asociados a las residencias de ancianos. Proveerlas de los recursos y mecanismos para reducir estos riesgos», ha mantenido Simón.

Por los casos de fallecidos en una residencia de ancianos de Madrid, la Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación penal, después que este miércoles el Defensor del Paciente presentara una denuncia de oficio. Se trataría de la muerte de unos 19 ancianos hasta este miércoles, aunque la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha reconocido 17 fallecidos y 75 contagiados sólo en ese centro privado que también ofertaba plazas concertadas.

80 años, con varias patologías

En la Comunidad de Madrid hay unas 500 residencias de mayores, según datos de la Administración. Los perfiles más afectados son los «mayores de 80 años con pluripatologías, dependientes», ha afirmado Alberto Reyero, consejero de Políticas sociales, Familia, Igualdad, y Natalidad. «Muchos de ellos están en residencias y por lo tanto pueden morir ahí». Hoy no se han confirmado nuevos casos mortales de la residencia de Montehermoso, que ayer la Comunidad aseguró que eran 17.

La Comunidad, que prohibió las visitas desde el día 8, ha reconocido que a los contagiados de las residencias no se les ha atendido en hospitales, aunque ahora los están «intentando», ni han contado hasta la fecha de con suficientes mascarillas y guantes para evitar la propagación del coronavirus. «Una vez que entra el virus en una residencia es mucho más difícil combatirlo y por lo tanto tenemos que extremar todas las precauciones para que se produzcan los menos fallecimientos posibles», dijo.