La Palma se ilusiona con el TMT

Los palmeros tienen muy claro que la posible construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT, por sus siglas en inglés) no va disparar su economía, ni a revolucionar su mercado laboral, pero ven con cierta ilusión que una infraestructura de esa envergadura e importancia científica se instale en La Palma. Las instituciones de la isla y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) han puesto toda la carne en el asador para facilitar el desembarco del consorcio del TMT y hasta hay una plataforma, La Palma quiere el TMT, que está llevando a cabo una intensa campaña de divulgación del proyecto. Y eso a sabiendas de que para los promotores del TMT el Observatorio del Roque de Los Muchachos es la segunda opción y que su objetivo sigue siendo levantar el telescopio en la montaña sagrada de Mauna Kea, en Hawái.

Las expectativas que se han creado en La Palma no son evidetemente las mismas en todos los sectores. Los investigadores tienen clarísimo que un telescopio como el TMT reportará «un beneficio incalculable» a la comunidad científica nacional y canaria, asegura Juan Carlos Pérez Arencibia, administrador del Observatorio del Roque de Los Muchachos. También las empresas turísticas y, en general, el empresariado palmero está convencido de que una instalación de ese calibre beneficiará a la economía de la isla. Sin embargo, creen que «los científicos están en su ciencia y no bajan hasta el ciudadano de a pie», dice Tomás Barreto, presidente de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), que lamenta que La Palma «ha puesto su cielo y su territorio, pero para los palmeros no se ha desarrollado nada» y apuesta por «potenciar la colaboración ciencia-empresa». Sostiene, como Óscar León, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Tedote, que la construcción del TMT será «muy positiva» para la isla porque, como el resto de telescopios, son un «complemento muy importante para el turismo», pero también reclamaran «más cooperación» por parte de la comunidad científica.

Michel Fuentes, promotor de La Palma quiere el TMT, tiene claro que como para la ciencia, para la sociedad palmera «los beneficios serán importantes y diversos». La plataforma, que tiene una comunidad en redes sociales de 1.800 personas –la isla no llega a 80.000 habitantes–, quiere ser el «nexo entre los palmeros y el proyecto del TMT», pero sobre todo, «que la gente comprenda la importancia que la astronomía tiene para la economía, el turismo o la educación». La astronomía ya representa el 3,5% del PIB de la Palma y «con el TMT se duplicaría».

Se trata de un recurso que «ha visto la gente de fuera, pero que aquí no se acaba de ver», advierte Toño González, guía Starligth y pionero del astroturismo en La Palma. Tal es así que por el Roque de Los Muchachos «pregunta y quiere visitarlo el 80% de los turistas que llegan a la isla», asegura Bea Mesa, de la Asociación de Desarrollo Turístico (Asdetur)y miembro también de la plataforma, para quien el observatorio «es un recurso turístico de primer orden». Toño González, que también es miembro de la plataforma, cree que se están haciendo muchos esfuerzos para divulgar la ciencia y «la percepción de la astronomía ha mejorado», pero «no llega a todo el mundo.

Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Plataforma Por un Precio Justo del Plátano y miembro de La Palma quiere el TMT, opina lo mismo y reclama más visibilidad para el Roque de los Muchachos y más transparencia «para acabar con los bulos que se difunden del observatorio».

María Barrios da un tirón de orejas a las instituciones porque, según asegura, es la plataforma la que está haciendo el trabajo de divulgar y rebatir argumentos contra el TMT «cuando es a las instituciones a quien corresponde».