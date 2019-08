«La inmunoterapia ha permitido largos supervivientes del cáncer de pulmón»

— ¿Por qué se especializó en Oncología y, más concretamente, en cáncer de pulmón?

— Decidí estudiar medicina porque quería ser oncólogo y desde el segundo año de la carrera me uní a un proyecto de alumnos ayudantes en esta especialidad y me reafirmó mi decisión y pasión por la especialidad. En los inicios mi gran interés era el estudio y tratamientos de los pacientes con linfomas y posteriormente por azares de la vida al venir a vivir a España me pidieron que me ocupara del cáncer de pulmón en mi centro. La Oncología es una de las especialidades más completas de la medicina.

— ¿Cómo ha cambiado el abordaje del cáncer de pulmón desde sus inicios hasta la actualidad?

— Ha cambiado mucho, de hecho desde el inicio lo asumí como un reto por el mal pronóstico de los pacientes y mi objetivo fue desde entonces intentar investigar y buscar nuevas opciones de tratamientos para mis pacientes, con la buena suerte que en los últimos 10 años el cáncer de pulmón ha sido dentro de la oncología de los tumores que más ha avanzado en sus tratamientos, tanto con el uso de terapias personalizadas como con la nueva era de la inmunoterapia y ha sido un privilegio vivir estos momentos de avances científicos.

— ¿Cuáles son los nuevos patrones o tendencias del cáncer de pulmón?

— Estamos viviendo un cambio radical en todo lo referente al CP, desde en cambio en los subtipos histológicos del cáncer de pulmón con mayor incidencia de no escamosos, menos de microciticos y más mujeres diagnósticadas, hasta los cambios en la manera de tratarlo y dividir esta enfermedad. Aún sigue siendo un tumor de una alta incidencia, y de muy alta mortalidad.

— Según su criterio, ¿cuáles han sido los principales avances en cáncer de pulmón en los últimos años?

— Dividir el cáncer de pulmón por subgrupos y permitir el tratamiento individualizado con terapias dirigidas. El otro gran avance ha sido el redescubrimiento de la inmunoterapia para tratar este cáncer, que ha permitido largos supervivientes como nunca habíamos tenido.

— ¿Qué aspectos cree que todavía se pueden mejorar?

— Pueden y deben mejorarse muchas cosas, primero la prevención, que creo debe ser una labor social de cada uno de los oncólogos que nos dedicamos a esto y debemos mantener una campaña y una labor anti tabaco permanente, con el fin de prevenir esta enfermedad y socialmente eliminar el estigma de esta enfermedad. Segundo intentar encontrar la mejor manera de tener un diagnóstico precoz de los pacientes y no como sucede en muchos centros donde tres cuartas partes de los pacientes llegan en estadios avanzados. Y tercero continuar mejorando la eficacia de los tratamientos actuales, encontrando mejores factores predictivos de respuesta y encontrar los mecanismos de resistencia a los tratamientos, que nos permitan tener mejores resultados y una menor toxicidad.

— ¿Cómo valora las medidas de prevención primaria del cáncer de pulmón? ¿Cree que se está haciendo lo suficiente para frenar el tabaquismo?

— Creo que se ha hecho mucho pero aún insuficiente y debemos exigir programas a nivel de estado para frenar el tabaquismo.

— ¿Está participando en la actualidad en algún estudio del Grupo Español de Cáncer de Pulmón? ¿En cuál?

— En nuestro centro estamos participando en la gran mayoría de los estudios que tiene en marcha el GECP y estamos muy comprometidos con el trabajo de este grupo cooperativo que es una referencia a nivel nacional e internacional. Creo que la iniciativa del Registro de tumores torácicos es una fuente incalculable de información para el grupo y para futuras investigaciones.

— ¿Cómo valoraría la investigación en cáncer de pulmón en España? ¿Qué herramientas o palancas la ayudarían a mejorar?

— La investigación en España considero es muy buena y un referente, pero evidentemente todo es mejorable y el unir fuerzas entre todos los que nos dedicamos a investigar en la patología es una prioridad, debemos atraer a otros buenos especialistas de nuestro país que hacen mucho por el cáncer de pulmón pero que aún trabajan poco a nivel del grupo español.

— ¿Cree que las nuevas generaciones llegan lo suficientemente preparadas a los Servicios de Oncología? ¿Qué echa de menos en materia formativa?

— Creo que la especialidad de Oncología Médica es muy completa y que las nuevas generaciones tienen el privilegio del fácil acceso a la información y a las nuevas tecnologías, pero considero necesario una formación desde el punto de vista práctico-asistencial. La clínica sigue siendo la madre de la medicina y un buen médico debe ver muchos pacientes y aprender de ellos. Como dijera Willian Osler, ver enfermos sin leer libros es como navegar sin tener carta de navegación, pero leer libros sin ver enfermos es como nunca haber navegado.

— ¿Podría aportarnos algunas pinceladas de la situación del tumor en Canarias? ¿Existen rasgos diferenciales?

— En Canarias tenemos mucho aún por hacer, desde la prevención, donde un 25% de los jóvenes aún fuman, hasta el diagnóstico temprano, pues la gran mayoría llega a nuestra consulta en estadios avanzados y sobre todo hacer ver la importancia de investigar.

— ¿Cómo ve el futuro del cáncer de pulmón? ¿lograremos vencerlo?

— Ya se ha logrado mucho en el estudio y tratamiento de esta enfermedad y hemos pasado de no tratarse a estos pacientes a tener múltiples líneas y pacientes viviendo años con este diagnóstico. El futuro espero y creo que aún será mejor. Estamos sólo en los inicios de un gran camino.