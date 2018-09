La Iglesia también inmatriculó en Canarias bienes de propiedad pública

El Ministerio de Justicia anunció en agosto que estaba «procesando los datos» del listado de bienes inscritos por la Iglesia que no se justifiquen como de uso o propiedad eclesiástica con el objetivo de que las administraciones públicas puedan reclaman los inmuebles que son de dominio público.

Listado

En Canarias, la Dirección General de Patrimonio Cultural fue instada por el Parlamento de Canarias, a través de una proposición no de ley (PNL) que presentó en septiembre de 2016 el grupo Podemos y que apoyaron todos los grupos parlamentarios salvo el PP, tendría que haber elaborado un inventario del patrimonio inmatriculado en las islas y que, de momento no ha presentado. Hay que recordar que las PNL aprobadas en la Cámara no son de obligado cumplimiento para el Gobierno.

El diputado de Podemos, Francisco Déniz, anunció ayer que su grupo no descarta la presentación de iniciativas para recabar información sobre los bienes inscritos por la iglesia y para conocer si el Gobierno ha hecho el inventario que le pidió el Parlamento hace dos años.

Las diócesis de Canarias y Nivariense obvian reconocer si entre 1998 y el año 2015, cuando se derogó decreto que modificó el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, inscribieron a su nombre bienes que hasta entonces estaban sin registrar. Ayer el ecónomo de la Diócesis Nivariense y el vicario general de la Diócesis de Canarias se encontraban en Madrid en una reunión de la Conferencia Episcopal, institución que ya ha avanzado que no hará valoraciones «sobre la posibilidad de que se publiquen los datos del registro (datos de los que la propia Conferencia Episcopal no dispone) siempre que dicha publicación se haga conforme a la legislación vigente y siempre que opere el principio de no discriminación».