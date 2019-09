La fiscal de Menores alerta del auge de las violaciones en grupo

La fiscal decana de Menores de Las Palmas, Aurora Pérez, aseguró este miércoles que si los datos de los últimos dos años reflejan un incremento de los delitos sexuales y la violencia de género cometidos por menores de en torno al 20% en ambos casos, en los 10 años que ella lleva en la Fiscalía «siempre han ido en aumento».

Además, indicó que los números «no reflejan la realidad», porque «no dicen cuáles son las características de esos delitos», ni se refieren a las nuevas figuras delictivas, como los delitos contra la libertad sexual por grupos de jóvenes, que según alertó, «han aumentado en Canarias».

La fiscal reconoció que no sabe cómo explicar el porqué de ese incremento de las violaciones en grupo y admitió que no sabe si plantearse que sucede «por el efecto contagio» de La Manada o si ocurre porque «ahora se denuncia lo que antes no se denunciaba».

Lo que sí tiene claro es que la influencia de las redes sociales y el acceso a determinados contenidos pornográficos a través de internet que no son adecuados para menores de corta edad «están siendo contraproducentes», por eso llamó a reforzar la educación afectivo sexual que reciben los niños y niñas en los centros escolares y en el entorno familiar. Igualmente apeló a un mayor control parental de las nuevas tecnologías porque «nunca ha sido tan fácil el acceso a determinados contenidos que ahora».

La fiscal recordó de que «hoy los jóvenes viven de lo que está en las pantallas y lo que no está ahí no existe» y alertó de la sobreexposición que tanto víctimas como infractores hacen de sus vidas «como si no pasara nada» porque «desconocen el alcance que tiene tanto el envío imágenes de contenido sexual a una persona en la que se confía como que esta difunda esas imágenes».

Aurora Pérez llamó la atención sobre el aumento de los delitos contra la intimidad cometidos a través de las redes sociales. «En Canarias cada vez se denuncian más estos delitos cometidos por jóvenes: la difusión de imágenes de contenido sexual por parte de la persona que las recibe» y avisó de que «las víctimas en la inmensa mayoría de los casos son chicas».

Respecto a la violencia machista cometida por jóvenes, Aurora Pérez lo resumió con una frase para evidenciar cómo también ha aumentado: «Los datos están ahí» dijo.