La imagen viralizada durante un concierto de Coldplay. REDES SOCIALES

Cuando la 'kiss cam' choca con el derecho laboral y la privacidad

La infidelidad destapada en las pantallas gigantes de un concierto de Coldplay abre el debate sobre la protección de datos y las relaciones amorosas en la oficina

Malena Cortizo y Mikel Madinabeitia

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:31

Es, sin duda, el culebrón del verano. Durante un concierto de Coldplay, la famosa 'kiss cam' captó a dos asistentes abrazados en actitud romántica. Lo ... que podría haber sido una anécdota simpática se convirtió en una historia viral cuando se descubrió que los protagonistas eran el CEO y la directora de Recursos Humanos de una empresa tecnológica estadounidense… y que ambos estaban casados con otras personas.

Espacios grises

