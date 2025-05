«La Justicia ningunea el dolor físico de las mujeres»

Identificar los sesgos de género para combatirlos en los juzgados

Las discriminaciones de género operan en todos los ámbitos, también en el jurídico, explica la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Gloria Poyatos. «Quienes juzgamos estamos igual expuestos a los estereotipos y a su nocividad, igual que cualquier otra profesión. El nacer jueces no nos inmuniza y las leyes recogen de forma sutil y soterrada los estereotipos, los siguen recogiendo. Ahora no se discrimina a la mujer, sino los valores asociados a la feminidad», señala la presidenta de la Sala de lo Social del TSJC que recogió en una tesis doctoral los sesgos de género que más se cuelan en los juzgados para combatirlos. «Tenemos un Derecho que, travestido de igualdad jurídica, tiene su propio género y no es el femenino», comenta.