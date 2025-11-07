Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
Dos agentes de los Mossos d'esquadra. Efe

Una jueza envía a prisión a un hombre por violar a su vecina de 91 años

El acusado se ganó la confianza de la víctima y en su casa, en la provincia de Girona, presuntamente la agredió sexualmente

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

Un hombre de 51 años, vecino de la localidad gerundense de Garriguella, muy cerca de Figueres, ha sido este viernes enviado a prisión por haber violado a una anciana de 91 años. Agresor y víctima son vecinos de la pequeña población de Garriguella, de apenas mil habitantes. La presunta agresión sexual ocurrió el pasado 2 de enero. Hace tiempo que el investigado se había ganado la confianza de la víctima, por lo que pudo entrar en su casa. Una vez allí, la violó. Fue un familiar de la víctima el que tuvo conocimiento de los hechos y quien denunció a los Mossos.

El hombre fue detenido el miércoles pasado por la Policía catalana y este viernes ha pasado a disposición judicial. Tras tomar declaración al presunto agresor sexual, a la víctima y a varios testigos, la magistrada de un juzgado de guardia de Figueres ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza, según fuentes del TSJC. La causa está abierta por un delito de agresión sexual. El investigado tiene antecedentes pero no por delitos sexuales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  3. 3 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
  4. 4 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  5. 5 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
  6. 6 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde
  7. 7 Condenan con multa a un profesor al que la Fiscalía pedía 12 años de cárcel
  8. 8 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Un vecino de Mogán se enfrenta a 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y siete sobrinos
  10. 10 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una jueza envía a prisión a un hombre por violar a su vecina de 91 años

Una jueza envía a prisión a un hombre por violar a su vecina de 91 años