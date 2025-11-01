Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotoilustración: El Correo

Luis

Juan Travesedo, el agente inmobiliario más 'cuqui'

Perfil ·

El vendedor de pisos más famoso de internet ha creado un estilo propio que se le aplaude y parodia a partes iguales. Más que colocar propiedades exclusivas, parece que las regala

Luis Gómez

Luis Gómez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:52

Comenta

Supermoreno, casi siempre calzando mocasines, vistiendo camisas desabrochadas, embutido en pantalones pitillo y luciendo gafas negras, hasta cuando muestra el interior de los 'desayunadores' de ... los pisos de alto standing que enseña en Madrid. Sin nada que ocultar, Juan Travesedo parece vivir instalado en un verano eterno con sus blazers a medida, con los que parece recién salido de algún yate, aunque él navegue casi exclusivamente por el interior de la elitista costa madrileña del barrio de Salamanca. Se hacen apuestas sobre si ha pisado alguna vez el extrarradio, mientras se ríe al confesar que llegó a Carabanchel en «coche y con GPS».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  2. 2 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal
  3. 3 Un vertido «de apariencia química» mata al 40% de la producción de lubinas de las granjas de Melenara
  4. 4 La noche de Halloween estrella huevos en seis guaguas y dos taxis
  5. 5 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  6. 6 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  7. 7 Libertad provisional para el médico detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta
  8. 8

    La ONU da un giro histórico y respalda el plan marroquí para una autonomía en el Sáhara
  9. 9 La Aemet cierra el grifo de las lluvias en Canarias y lanza una advertencia para el inicio de la semana
  10. 10 Canarias no remonta: un año más sigue siendo la comunidad con peor calidad de vida

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Juan Travesedo, el agente inmobiliario más 'cuqui'

Juan Travesedo, el agente inmobiliario más &#039;cuqui&#039;