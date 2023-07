Una joven se hace pasar por médica y trabaja siete meses en urgencias

Ha burlado todos los controles y nadie se dio cuenta. Una joven sin titulación ha estado siete meses trabajando como médica en el área de urgencias del hospital de Berga (Barcelona), del servicio público de salud de Cataluña. Atendía a los pacientes como una más. Usó de manera fraudulenta el número de colegiado de otro facultativo y de esta manera pudo ser contratada por el centro. No tenía formación sanitaria, pero preguntaba mucho y era lista, según sus compañeros, por lo que ha podido ejercer como si fuera doctora sin levantar sospechas. Le ha ayudado que nunca tuvo que asistir un caso grave y que como era novata siempre tenía un médico experto dándole cobertura, según marca el protocolo. Decía que se había graduado recientemente.

Los responsables del hospital han comparecido este viernes para afrontar el caso. Estalló hace una semana. La falsa doctora ha sido despedida de manera fulminante, igual que el jefe de Recursos Humanos. Las alarmas de que algo no iba bien las dio una empresa externa. La falsa médica envió el currículum a una empresa de salud privada. Como no adjuntaba su título de colegiada, se lo pidieron. Al ver que no lo presentaba, se levantaron las sospechas. A raíz de este aviso, el hospital de Berga comprobó en el colegio de médicos de Barcelona que su nombre no figuraba en ningún registro de facultativa. Se la apartó de sus funciones, fue despedida y el centro presentó una denuncia ante los Mossos por intrusismo profesional, que en el caso de los médicos es delito.

El hospital ha concluido que se han registrado irregularidades importantes en el proceso de contratación, pues no se ha contrastado la documentación facilitada por la que era candidata al empleo. Desde el punto de vista sanitario, el centro cree que no se ha producido ninguna deficiencia asistencial, pues la falsa doctora nunca atendía a los pacientes sola. Según el hospital, el 88% de las actuaciones en las que intervino esta falsa médica fueron de baja complejidad. Aun así, en el día a día, nadie cayó en la cuenta de que no tenía formación médica.