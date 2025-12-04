Detenidos la madre y su pareja por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería El cuerpo ha sido localizado la noche de este miércoles en una playa de Garrucha. El varón arrestado tenía antecedentes por haberlo maltratado

Nerea Escámez. Almería Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:51 | Actualizado 17:46h. Comenta Compartir

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un menor de cuatro años, cuyo cuerpo sin vida ha sido localizado la noche de este miércoles después de que la familia denunciara su desaparición. Por el momento hay dos detenidos, la madre del menor y otro varón, que, según ha podido corroborar esta redacción, no se trataría del padre biológico del pequeño.

En esta línea, fuentes cercanas a la investigación confirman a IDEAL que el varón detenido tiene antecedentes por violencia doméstica sobre el menor desde el pasado mes de octubre y tenía una orden de alejamiento sobre la madre del pequeño, de 21 años y embarazada, con la que tendría una relación sentimental.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se encarga ahora de la investigación, declarada bajo secreto de sumario, y trata de aclarar la supuesta participación de cada uno de los involucrados.

El cuerpo del menor fue localizado por las autoridades sobre las 23.30 horas en una playa situada en el límite de los términos municipales entre Garrucha y Mojácar, frente a una gasolinera.

A través de las redes sociales la familia difundió una imagen de la madre y el pequeño indicando que ambos estaban «desaparecidos» y pedían colaboración ciudadana. Ante la denuncia interpuesta por el padre biológico del menor, quien se encontraba fuera de Almería, agentes de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil se movilizaron para dar con su paradero.

La peor de las noticias llegó a altas horas de la noche cuando los investigadores constataron la muerte violenta del menor, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) a la espera de que la autopsia determine la causa del crimen.

Por su parte, la investigación se centra en averiguar si el menor habría muerto en otro lugar y, posteriormente, fue trasladado hasta el punto donde ha sido localizado por las autoridades. Según apuntan testigos, una amiga de la progenitora habría recibido un «mensaje extraño» donde le pedía que «no fuera a casa» porque «tenía miedo».

«Profundo dolor» en Garrucha

Los hechos habrían provocado un «fuerte impacto» en los vecinos de Garrucha, que han condenado este luctuoso suceso a través de las redes sociales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Garrucha ha declarado día de luto oficial y ondea su bandera a media asta en señal de «profundo dolor» por el fallecimiento del niño de 4 años, toda vez que han trasladado su «más sentido pésame» a los familiares y seres queridos. A las 13.00 horas se ha celebrado un minuto de silencio su memoria en la puerta del Consistorio garruchero, donde se han congregado decenas de vecinos y autoridades para guardar un minuto de silencio en recuerdo y memoria de Lucas.

A la concentración han asistido varios familiares del pequeño, entre ellos el abuelo materno del niño. «Ese hombre con el que vivía la llevó a hacer unas cosas que no eran... Ella quería mucho a su hijo, me consta que quería mucho a Lucas», ha trasladado ante los medios de comunicación, roto de dolor.

El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, ha trasladado la «consternación» que se vive en la localidad, «estamos muy afectados por lo sucedido», ha reconocido, toda vez que ha dado cuenta del dispositivo de búsqueda la tarde del miércoles por la desaparición del menor. «Estuvieron recorriendo toda la playa hasta la altura del límite con Mojácar, donde está el cargadero de mineral. A las once y pico apareció el cuerpo», ha concretado el primer edil.

