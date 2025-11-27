Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo La periodista Susanna Griso, hoy en CANARIAS7
Imagen de archivo de la Guardia Civil en la rotonda de Marianistas. M. H.

Investigan un atropello de dos alumnas en Logroño por su posible relación con un caso de acoso escolar

Dos jóvenes de un centro educativo fueron embestidas este miércoles por un coche

L. R.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar si un atropello ocurrido ayer junto al colegio Bachillerato Santa María, Marianistas, de Logroño, puede estar relacionado con un posible caso de acoso escolar a través de redes sociales.

Según ha explicado la Benemérita, este miércoles día 26 se registró un atropello múltiple en las inmediaciones del centro escolar en el que se vieron afectadas dos jóvenes de 16 años, alumnas de otro colegio. Una de ellas resultó ilesa y la otra sufrió una fisura en la clavícula.

El conductor del vehículo, un varón de 21 años, ya ha sido identificado y la Guardia Civil trabaja para esclarecer el suceso y determinar si detrás hay un caso de acoso escolar. Como la investigación permenece abierta, el Instituto Armado ha optado por no facilitar más informaciones por el momento.

