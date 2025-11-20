Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Comisaría de Policía Nacional de Benalmádena. Sur

Investigan al acusado de agresión sexual por drogar a la víctima con la excusa de un masaje en Málaga

La mujer denunció que el hombre la invitó a comer a su casa, se quedó dormida y que al despertar comprobó que había abusado de ella

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:48

Un hombre ha ingresado en prisión provisional y sin fianza por agredir sexualmente a una mujer en su casa. El juzgado investiga si le administró algún sedante para conseguir su objetivo, según ha podido confirmar este periódico.

Los hechos sucedieron la semana pasada en Benalmádena. El sospechoso, de mediana edad y de nacionalidad española, había conocido recientemente a la mujer y decidió invitarla a almorzar en su domicilio, según las fuentes consultadas.

La víctima se percató de que en la vivienda había una especie de camilla y parece ser que le preguntó al hombre para que la usaba. Él le respondió que era para masajes y, según las fuentes, se ofreció a darle uno. Ella aceptó.

Al parecer, tras el almuerzo, la mujer se tumbó en la camilla para el masaje y se quedó profundamente dormida. Al despertar, comprobó que había sido agredida sexualmente, siempre según su versión de los hechos.

La víctima acudió a la comisaría de Torremolinos-Benalmádena para denunciar lo ocurrido y advirtió a los agentes de sus sospechas de haber sido narcotizada para anular su voluntad, ya que no se habría percatado de nada.

Agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) arrestaron al sospechoso, mientras que especialistas de la Brigada de Policía Científica realizaron una inspección ocular en la vivienda en busca de pruebas.

Tras escuchar las versiones de ambos, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga acordó el pasado viernes 14 de noviembre el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del sospechoso.

Según adelanta Sur, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmaron que se le investiga por agresión sexual y también que se está indagando en la posibilidad de que le suministrara algún sedante durante el almuerzo, lo que se conoce como sumisión química. El caso sigue abierto.

