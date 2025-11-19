Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

María José Díaz Alcalá

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:32

Un hombre inglés de unos 30 años fue hospitalizado la semana pasada en estado grave al caer por un desnivel tras un empujón de su pareja durante una discusión en Benalmádena. Según han informado a este periódico distintas fuentes consultadas, la presunta responsable fue detenida por la Policía Local en el hotel donde se hospedaba.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves, cuando las Fuerzas de Seguridad fueron alertadas de un hombre que había caído desde una altura de dos metros y se encontraba en estado inconsciente. Hasta el lugar también acudieron los servicios sanitarios, que evacuaron al herido al Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Clínico).

Si bien, debido a la gravedad del traumatismo craneoencefálico que presentaba, los facultativos evacuaron al afectado al Regional, donde estaba previsto que fuera intervenido quirúrgicamente. En este momento, se desconoce el estado en el que se encuentra.

Por su parte, la sospechosa -también de unos 30 años y procedente de Reino Unido- fue detenida por los agentes locales tras, supuestamente, propinarle a su pareja el empujón que le hizo caer y marcharse del lugar sin auxiliarlo, siempre según las fuentes. Fuentes municipales han informado de que los hechos ya están en manos de la Policía Nacional.

